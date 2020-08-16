В Лондоне странной смертью умер внук Нурсултана Назарбаева Айсултан

В Лондоне на 30-м году жизни скончался внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Предварительная причина смерти — остановка сердца после обеда в ресторане.

В столицу Великобритании Айсултан Назарбаев переехал несколько месяцев назад — он попросил политического убежища после того, как рассказал о коррупционных действиях своих близких. По его словам, члены семьи оказывали на него давление. Он также признавался в своей наркозависимости.

Нурсултан Назарбаев с внуком Айсултаном

Кроме того, у него было проблемы с законом. Осенью прошлого года он укусил полицейского в Великобритании, за что получил испытательный срок 18 месяцев. Инцидент произошел после того, как сотрудник правопорядка помешал Айсултану покончить с собой.

Айсултан — сын старшей дочери экс-главы Казахстана Дариги Назарбаеваой и бизнесмена Рахата Алиева, который скончался в 2015 году в тюрьме в Вене. Внук Нурсултана Назарбаева окончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. В прошлом году Айсултан сделал громкие заявления в своей фейсбуке, написав, что его дед на самом деле является его отцом, а свою биологическую мать он не знает. После этого он сообщил, что всерьез опасается за свою жизнь.

У Айсултана Назарбаева остались жена Алима и двое детей: дочь Амели и сын Султан.

Айсултан Назарбаев с женой Алимой