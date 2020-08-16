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Ученые Израиля: каннабис против COVID-19 эффективен

Ученые узнали об эффективности каннабиса против COVID-19 | Фото:
Исследование преимуществ использования терпенов каннабиса для лечения коронавируса COVID-19 дало весьма многообещающие результаты.

Изучением потенциала соединений занимались израильские фирмы Eybna и CannaSoul.

Они изучали эффективность использования тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабидиола (КБД) для лечения воспалительных процессов, которые возникают в серьезных случаях заболевания COVID-19.

«Предварительные результаты были очень положительными. Они продемонстрировали значительную противовоспалительную активность терпенов и разрушили представление о том, что терпены — это просто ароматизаторы с эффектом плацебо», – отметил генеральный директор Eybna Надав Эяль.

https://mignews.com/news/technology/world/110820_110025_76370.html

16 августа, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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