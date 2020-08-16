Центробанк РФ разрешит не возвращать валютную выручку на Россию Питающее Севастополь водохранилище (фото) » Ученые Израиля: каннабис против COVID-19 эффективен

Исследование преимуществ использования терпенов каннабиса для лечения коронавируса COVID-19 дало весьма многообещающие результаты. Изучением потенциала соединений занимались израильские фирмы Eybna и CannaSoul. Они изучали эффективность использования тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабидиола (КБД) для лечения воспалительных процессов, которые возникают в серьезных случаях заболевания COVID-19. «Предварительные результаты были очень положительными. Они продемонстрировали значительную противовоспалительную активность терпенов и разрушили представление о том, что терпены — это просто ароматизаторы с эффектом плацебо», – отметил генеральный директор Eybna Надав Эяль. https://mignews.com/news/technology/world/110820_110025_76370.html

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