Telegram запустил «альтернативные выборы» президента Беларуси

Разработчики мессенджера Telegram запустили в канале «Telegram Беларусь» опрос «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?»

Соответствующий пост появился в канале в субботу, 15 августа, в 21:03.

Пользователи, которые зарегистрировали свой аккаунт не на белорусскую сим-карту, не смогут «отдать голос» ни за одного кандидата. С украинских и других иностранных (не белорусских) симок можно выбрать только «Я не из Беларуси».

В опросе приняли участие уже более 1,1 млн пользователей мессенджера. Их голоса распределились следующим образом:

-Светлана Тихановская — 54%

-Александр Лукашенко — 2%

-Андрей Дмитриев — 0%

-Анна Канопацкая — 0%

-Сергей Черечень — 0%

Вариант «Я не из Беларуси» выбрали 33% участников опроса,

«Я из Беларуси, но не голосовал» — 7%,

«Против всех» — 3%.