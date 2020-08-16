Telegram запустил «альтернативные выборы» президента Беларуси

Разработчики мессенджера Telegram запустили в канале «Telegram Беларусь» опрос «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?»
Соответствующий пост появился в канале в субботу, 15 августа, в 21:03.
Пользователи, которые зарегистрировали свой аккаунт не на белорусскую сим-карту, не смогут «отдать голос» ни за одного кандидата. С украинских и других иностранных (не белорусских) симок можно выбрать только «Я не из Беларуси».
В опросе приняли участие уже более 1,1 млн пользователей мессенджера. Их голоса распределились следующим образом:
-Светлана Тихановская — 54%
-Александр Лукашенко — 2%
-Андрей Дмитриев — 0%
-Анна Канопацкая — 0%
-Сергей Черечень — 0%
Вариант «Я не из Беларуси» выбрали 33% участников опроса,
«Я из Беларуси, но не голосовал» — 7%,
«Против всех» — 3%.
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