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С Де Ниро выходит в прокат странная комедия

В сети вышел дебютный трейлер долгожданной комедии. Режиссер Тим Хилл готов показать нам проблему поколений под новым углом.

Комедия с Робертом де Ниро в главной роли должна была появиться в прокате еще в 2018 году. Но так случилось, что на мировые экраны она выйдет лишь в начале этой осени.

Сюжет нетривиальный: овдовевший дед подселяется в комнату к мальчишке-подростку, которого данное соседство не радует. И начинается классическая война за территорию. Кто — кого, мальчик — или его коварный дедушка?

16 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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