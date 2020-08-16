Россия готовится вводить войска в Белорусь

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко в воскресенье заявил ему, что в случае необходимости Москва готова оказать помощь в рамках договора о коллективной безопасности, говорится в сообщении Кремля.

В том же сообщении отмечается, что Беларусь подвергается давлению извне, но не уточняется, кто оказывает это давление.

Уже неделю в Беларуси продолжаются уличные протесты, участники которых обвинили Лукашенко в подтасовке результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа.