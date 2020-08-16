Рита Ора оригинально побеспокоилась о защите от коронавируса

Британская певица Рита Ора порадовала своих поклонников фотографиями с отдыха. Звезда снялась в красивом купальнике бирюзового цвета и в защитной маске в тон пляжного костюма. Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

«Носите маску даже в отпуске», — подписала кадры 29-летняя исполнительница.

Рита позирует в оригинальном купальнике – трусах, бюстгальтере и топе с бахромой. На лице знаменитости – защитная маска, имеющая такой же цвет и рисунок, как и ее пляжный наряд.

Публикация Оро получила более 505 тысяч отметок «нравится» и свыше 2,8 тысяч комментариев.