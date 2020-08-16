Питающее Севастополь водохранилище (фото)

По состоянию на 12 августа в Чернореченском водохранилище, которое питает оккупированный Севастополь, объем воды составляет 24,4 млн. кубометров или около 38% от проектного.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на данные оккупационной администрации Севастополя.

Отмечается, что в начале июля объем воды в водохранилище составлял 30,1 млн. кубометров. Таким образом, чуть меньше, чем за полтора месяца основной источник воды уменьшился на 5,7 млн. кубометров.

«При полном отсутствии осадков и среднесуточной подаче в 170 тысяч кубометров запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря 2020 года», – сообщили захватчики.



Напомним, на 85 процентов обеспечивал Крым пресной водой Северо-Крымский канал. С мая 2014-го поставки воды были приостановлены из-за оккупации полуострова Россией. Украина на официальном уровне заявляет, что не собирается обсуждать восстановление водоснабжения оккупационных орд до деоккупации.