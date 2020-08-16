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Марк Руффало отреагировал на протесты в Беларуси

Марк Руффало отреагировал на протесты в Беларуси

Известный американский актер, продюсер и активист Марк Руффало не остался в стороне от протестов в Беларуси. Он поддержал митингующих и их борьбу за демократию.

После выборов президента в Беларуси уже 6 дней не стихают протесты граждан. Они уверены, что результаты выборов сфальсифицированы и требуют официальную власть признать это. К числу знаменитостей, которые уже отреагировали на кровавые столкновения активистов и силовых структур, присоединился Марк Руффало. Он опубликовал красноречивое сообщение на личной странице в твиттере.

Актер распространил материал издания BBC, в котором говорится о тысячах белорусских женщин, которые вышли на улицы с целью осуждения репрессий со стороны властей. Женщины начали формировать «цепи солидарности» и требуют прекратить произвол.

«Вот как выглядит демократия», – лаконично написал в публикации Руффало.

16 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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