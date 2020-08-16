Лукашенко все проиграл.Кремль приведет к власти человека из Москвы

Последние события все больше указывают на то, что Лукашенко – уже не быть президентом. Если попытаться спрогнозировать дальнейшие шаги Лукашенко, то приходит понимание, что выхода у Лукашенко больше нет. Если называть вещи своими именами – протесты уже заставляют Лукашенко действовать по их правилам. Белорусский ОМОН не потому перестал протестующих бить, что на Лукашенко сошел гуманизм – власть заставили снизить градус агрессии забастовки на предприятиях.

Это – уже серьезно, поэтому сейчас – протест мирный и уличный, а это откровенное проявление слабости власти – нельзя останавливаться, если начал бить, бить надо до разгрома противника. Поэтому, если не готов побеждать – лучше не начинать мордобой. Собственно, ранее белорусский ОМОН протесты стабильно побеждал, но теперь что-то пошло не так. Как передает Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Дмитрий Вовнянко.

Он отмечает, сейчас очевидно – бороться в режиме улицы белорусские власти не могут и не умеют. Антимайдан имени Лукашенко в Минске отдает таким дремучим «совком», что по сравнению с ним даже антимайдан Януковича выглядел креативом. Белорусская история явно не закончится завтра, но уже сейчас можно сказать, что у Лукашенко пока только два выхода. Или – таки утопить протесты в крови. Или – таки пойти на перевыборы и явно проиграть. Вариант ввода российских войск всерьез воспринимать не стоит – такая авантюра Москве обойдется в такие деньжищи, что расходы на Крым покажутся копейками. Лукашенко сейчас может спасти только тотальное равнодушие сторонников протестов, но это фантастика еще больше, чем русские танки в Минске.