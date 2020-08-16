Крупнейшая железнодорожная компания Японии, чтобы выйти из кризиса продаёт камушки

Железнодорожная компания Choshi Electric Railway, основанная в японской префектуре Тиба в 1923 году, много раз переживала кризисы, но никогда ситуация не была такой ужасной, как сейчас.

Компания большие надежды возлагала на развитие туризма, но из-за коронавируса ситуация стала катастрофичной. Руководству компании пришлось искать альтернативные источники дохода.

Успешными стали: открытие канала на YouTube и продажа камней в банках.





Канал компании на YouTube был создан еще 4 года назад, но реальные успехи появились только сейчас, после того, как руководство решило использовать своё ужасное положение для юмористического контента. Все началось с анонса оригинального продукта, доступного в интернет-магазине компании, с консервированных камней с железнодорожного полотна. Их рекламируют, как отличное пресс-папье, коллекционные предметы для железнодорожных фанатов, просто, как оружие против грабителей.

Презентация носила юмористический характер, но камни, действительно, продаются в интернет-магазине, по цене 1650 иен ($15,5) и Их покупают! Камни собирают на железных дорогах, промывают, обрабатывают воском и упаковывают в банки. Какой бы абсурдной не казалась идея, но сейчас камни — самый продаваемый товар компании.

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