Компании Израиля и ОАЭ вместе создают технологию против COVID-19

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов и израильская фирма в субботу, 15 августа, подписали стратегическое коммерческое соглашение о совместных исследованиях и разработке технологий для борьбы с коронавирусом.

APEX National Investment из ОАЭ и израильская TeraGroup подписали соглашение на пресс-конференции в Абу-Даби. Обе компании будут разрабатывать устройства для тестирования COVID-19 для более быстрого и точно диагностировать болезни.

TeraGroup разрабатывает устройство для тестирования COVID-19, которое направлено на обнаружение болезни за одну минуту.

Израиль и ОАЭ подписали в четверг историческое соглашение о нормализации, которое предусматривало развитие коммерческих связей между двумя странами.

В субботу министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш сообщил израильским СМИ, что эмираты со временем осознали, что отсутствие связей с Израилем наносит им ущерб.

Согласно официальному заявлению о соглашении, «делегации Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, созданию посольств и других сферах взаимной выгоды».

https://mignews.com/news/technology/world/160820_82747_10087.html