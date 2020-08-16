Джастин Бибер, Аманда Байнс, Элджей, Моргенштерн и другие звезды с татуировками на лице

В то время как некоторые не решаются сделать татуировки даже на неприметных местах, другие, напротив, смело «разукрашивают» свои тела так, чтобы это могли видеть все окружающие. И хотя татуировки все же их владельцам невольно приходится прятать под одеждой, есть как минимум одно место, где они всегда будут на виду, — лицо.

Решиться на татуировку на лице, конечно, могут немногие: кому-то это не позволяет сделать работа, кому-то — осознание того, что жить с этим придется всю жизнь. Однако есть люди, которых это не останавливает. Рассказываем, кто из знаменитостей отважился на такой смелый шаг.

Джастин Бибер

У 26-летнего канадского исполнителя Джастина Бибера, большого любителя татуировок, на лице есть два небольших рисунка. В 2017 году рядом с левым глазом он вытатуировал изображение маленького крестика, а в 2018 году над его правой бровью появилось едва заметное слово grace, что можно перевести как «милосердие» или «благодать».

В то время как его первая татуировка на лице, вероятнее всего, несет в себе религиозный смысл, вторая стала данью уважения его жене Хейли.

У каждого из них есть татуировка, посвященная друг другу. У Джастина она находится на его лице,

— сказал его приятель-татуировщик.

Моргенштерн

Весьма популярный сейчас 22-летний рэпер Моргенштерн увлекся татуировками еще в юности — первая появилась у него в 14-летнем возрасте. Сейчас тату есть не только на его теле, но и на лице. На нем можно увидеть музыкальную ноту, булаву с шипами и три буквы G, которые очень похожи на число 666 — так называемое «число зверя». Но все оказалось гораздо проще: это тату, по словам рэпера, символизирует… скоростной интернет и поколение молодых блогеров.

Рэпер признавался, что пожалел о тату на лице и даже хотел их свести.

Хотел все тату свести, но это оказалось очень дорого, больно и долго,

— говорил он в YouTube-проекте GQ Russia.

Пресли Гербер

Если новости о появлении у знаменитостей татуировок на лице часто остаются незамеченными, то известие, что 21-летний сын знаменитой модели Синди Кроуфорд и ее мужа Рэнди Гербера, Пресли, тоже отметился тату на физиономии, вызвало большой резонанс. В феврале манекенщик вытатуировал под правым глазом слово misunderstood, что переводится как «неправильно понятый». Поклонники Пресли его решение не одобрили и принялись осуждать за содеянное, а вот его родители, судя по всему, были не против того, чтобы их сын сделал тату на лице: по американским законам, он, будучи несовершеннолетним, не мог делать татуировку без их разрешения (на тот момент ему было еще 20 лет).

Но одной татуировкой Пресли не ограничился. Вскоре он продемонстрировал новое тату — на левой щеке он набил логотип бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers. На критику в свой адрес Гербер-младший внимания не обращает и открыто говорит, что ему плевать на мнения тех, кому его перемены во внешности не нравятся.

Аманда Байнс

Татуировку в виде сердца на своей левой щеке актриса Аманда Байнс сделала в конце прошлого года. А в феврале она показала ее своим поклонникам в инстаграме.

Романтичное тату она сделала, судя по всему, в связи с переменами в личной жизни. Тогда 33-летняя звезда объявила о помолвке со своим возлюбленным Полом Майклом. Правда, вскоре в жизни Байнс начались проблемы — она рассказала, что в течение последних двух месяцев поправляла свое психическое здоровье, а недавно и вовсе закрыла свой блог от посторонних.

Крис Браун

31-летний Крис Браун, который является заядлым любителем кроссовок, решил увековечить свое увлечение на лице — с правой стороны у певца есть татуировка модели кроссовок Nike Air Jordan 3. Помимо этого, у Брауна есть на лице несколько маленьких тату в форме пирамид.

Анвар Хадид

В марте этого года брат и коллега Беллы и Джиджи Хадид, Анвар, опубликовал в своем инстаграме снимок, на котором продемонстрировал небольшую татуировку на лице в виде трех маленьких точек под правым глазом. В честь чего он сделал тату и чему оно посвящено, 21-летний манекенщик не рассказал. Всего же на теле у звезды более 35 татуировок.

Майк Тайсон

В 2003 году бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе сделал ставшую затем его визитной карточкой татуировку от лба до щеки. Спустя годы Тайсон признавался, что не жалел о том, что ее набил.

Много чего хорошего произошло из-за этой татуировки,

— говорил он.

Аарон Картер

В 2019 году певец Аарон Картер продемонстрировал на своем лице татуировки с изображением Рианны в образе горгоны Медузы, вдохновленным обложкой издания GQ 2013 года, для которого она позировала, словом «любовь» под правым глазом и маленьким полумесяцем под левым.

Ну а в этом году он сделал еще одно тату: на этот раз в честь своей возлюбленной Мелани Мартин, набив ее имя над левой бровью. 32-летний Картер был на седьмом небе от счастья и даже готовился стать отцом, как вдруг пара решила расстаться. Татуировку сводить Картеру все-таки не пришлось — влюбленные помирились и даже обручились. Родителями они пока, правда, не стали и как-то замяли новости о «беременности» Мелани.

Кэт Фон Ди

У 38-летней известной татуировщицы и бьюти-магната Кэт Фон Ди есть несколько звезд на лбу и около левого глаза. Эта татуировка, по словам Фон Ди, является символом того, что можно быть сильно татуированной, но при этом оставаться женственной.

Post Malone

На лице 25-летнего американского музыканта Post Malone довольно много татуировок, причем совершенно разных: разглядеть там можно колючую проволоку, зайчиков Playboy, меч, гремучую змею, бычий череп и призыв «держаться подальше».

В 2018 году он сделал еще две новые татуировки: надпись «всегда» (always) под правым глазом и «устал» (tired) под левым. Когда его спросили об этих татуировках, он ответил следующее:

Я пытался сделать что-то относительно одинаковой длины. Я догадывался, что в слове «всегда» больше букв, чем в слове «устал», но был таким уставшим, что не отдавал себе отчета в том, что делаю,



— сказал он.

В начале февраля 2020 года Post Malone поделился селфи, на котором показал новую татуировку — окровавленную пилу на щеке, ставшую его первым цветным тату на лице.

По словам звезды, причина, по которой он решил сделать татуировки на лице, заключается в том, что он, по его мнению, уродлив.

Мне не нравится, как я выгляжу, поэтому я собираюсь сделать что-нибудь крутое, чтобы посмотреть на себя и сказать: «Ты выглядишь круто, малыш» — и быть увереннее в себе, когда дело касается моей внешности,

— говорил он в интервью GQ.