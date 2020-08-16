Даша Астафьева обнажилась в откровенной фотосессии

Украинская звезда мужского глянца Playboy Даша Астафьева каждый раз удивляет публику новыми смелыми решениями для эротических съемок. Модель позировала в классическом костюме в библиотеке с обнаженной грудью, засветив свои прелести на камеру.

35-летняя модель и певица Даша Астафьева в Инстаграм опубликовала результаты соблазнительной фотосессии. Локацией для работы стала библиотека в столице, однако даже это не помешало ей обнажиться перед камерой. Фото взбудоражили сеть, а сторонники наделали шума в комментариях, оценив пикантный кадр более 28 тысячами лайков.

Даша Астафьева для эротической съемки выбрала сдержанный штанний костюм серого цвета в полоску, состоящий из жакета размера оверсайз на пуговицах и брюк с высокой талией приталенных сверху и широких внизу. Однако на одном из фото модель не стала застегивать пиджак, показав в кадре черный полосатый бюстгальтер, в котором ее пышная грудь выглядели очень сексуально.

На высоких каблуках знаменитость позировала стоя, обнажив плечо, и сидя, широко расставив ноги и эротично держа пальцы на губах.

С изысканной укладкой и безупречным макияжем она решилась даже частично снять одежду, обнажив только правую часть тела. Она возникла не только без стильного костюма, но и топлес, засветив сексуальные чулки.