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Беларусь сделала шаг назад

На Площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, проходит митинг в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко. Как передают СМИ, участниками мероприятия стали премьер-министр Роман Головченко, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и руководитель администрации Лукашенко Игорь Сергеенко. Также возле Дома правительства был заметен кортеж главы Республики Беларусь, поэтом не исключено его выступление.

Между тем, спикеры постоянно заявляли о необходимости поддержания стабильности страны, угрозе ее целостности со стороны внешних сил, а также намекали н

16 августа, 2020 | Tags: , | Category: Новости ﻿
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