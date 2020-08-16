Беларусь сделала шаг назад

На Площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, проходит митинг в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко. Как передают СМИ, участниками мероприятия стали премьер-министр Роман Головченко, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и руководитель администрации Лукашенко Игорь Сергеенко. Также возле Дома правительства был заметен кортеж главы Республики Беларусь, поэтом не исключено его выступление.

Между тем, спикеры постоянно заявляли о необходимости поддержания стабильности страны, угрозе ее целостности со стороны внешних сил, а также намекали н