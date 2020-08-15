Журналист попробовал взять «дешевый» кредит под обещанных президентом 5% и поделился впечатлениями

Журналист и блогер Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, президентская программа «Доступные кредиты 5-7-9%», которую с такой помпезностью запустили полгода назад, — приказала долго жить. Потому что эпоха бедности закончилась и под такие дикие проценты дураков брать кредит нет. В правительстве так и сказали, что программа нормально не заработала, как было обещано. Фактически несколько месяцев назад констатировали, что эта программа перестает работать, и нет клиентов.

Бондаренко отмечает, его лично удивило то, что в правительстве решили, что никому такие дешевые кредиты не нужны. «Я умный, образованный, умеренно упитанный мужчина в полном расцвете сил! У меня такая идея была. На создание целых двух рабочих мест. По условиям президентской программы – это как раз на 5%. Реальный сектор экономики!

Вкусные пирожки и беляши по маминому рецепту! Я даже место для небольшой точки присмотрел людное и название хорошее придумал, и уже облизывался в предвкушении прибыли и тут вдруг понял,что ничего из этого не выйдет», – написал блогер.

Он добавляет, выйдя из депрессии и немного остыв, решил выяснить, почему же «некому выдавать» такие дешевые кредиты? Оказалось, чтобы получить кредит на открытие своей пирожковой, нужно иметь опыт работы по выпечке и продаже пирожков. То есть, иметь уже пирожковую. Более того, она должна работать уже минимум как год. Более того, пирожковая должна быть прибыльной. Более того, кредит выдают только под залог – недвижимость или авто.

Более того, нужен первоначальный взнос – 30% от суммы кредита, а еще нужно два десятка справок. В том числе о браке и справка о наличии того же опыта по выпечке и продаже беляшей.

Павел Бондаренко подчеркивает, поскольку авто у него нет, а вся его недвижимость осталась в оккупированном Луганске, приличного опыта работы в пирожковой он тоже не имеет, а, если и удалось бы насобирать 30% от суммы, необходимой для аренды земли, строительства киоска, приобретение оборудования и необходимых по рецептуре продуктов, то придется самому положить зубы на полку, проект пришлось заморозить. Вот и весь «доступный кредит» от Зеленского. Очевидно, он же доступен, но только для некоторых, потому как отчитались же, что выдали кредитов уже на 3 миллиарда. Правда, не уточнили фамилий этих «счастливчиков».