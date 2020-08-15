Ярош призвал проевропейские партии обьединиться для выборов

Один из лидеров Украинской добровольческой армии, нардеп 8-го созыва Верховной Рады Дмитрий Ярош высказался за то, чтобы все патриотические, проукраинские силы оставили в прошлом обиды и свои личные амбиции, и начали искать точки соприкосновения с другими проукраинскими силами, которые также стоят на одних и тех же принципах. Такое мнение Ярош высказал во время общения с журналистами после многотысячной акции против реванша пятой колонны Кремля, которая состоялась в центре Днепра.

По словам Дмитрия Яроша, сегодня нужно говорить не только про объединение проукраинских политических сил на уровне отдельных регионов, того же Днепра, но и про объединение на общегосударственном уровне.

Ярош высказал свое личное мнение, что партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» сегодня имеет самые большие рейтинги среди других проукраинских сил. Это нужно участь тем, для кого слово «Украина» не пустой звук. Не нужно растягивать электорат, запутывая людей, нужно объединяться в один кулак с «ЕС» и давать отпор Кремлю единым фронтом.