В Сети появился трейлер к фильму о популярной у подростков группе BTS В Сети появился трейлер к фильму южно-корейской группы BTS, который выйдет под названием Break the Silence: The Movie. Релиз картины ожидается в сентябре. Режиссером фильма выступил Пак Чжун Су. Ранее он выпустил документальные ленты о BTS под названиями Burn the Stage:The Movie и Bring the Soul: The Movie. Фильм расскажет об интересных моментах закулисной жизни участников коллектива. Зрители также увидят кадры, записанные во время стадионного тура Love Yourself: Speak Yourself. Группа BTS была основана в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. В 2017 году участники коллектива победили в номинации «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards.

