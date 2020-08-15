В МИД Украины выразили свое удивление решением белорусской власти помочь боевикам Вагнера избежать ответственности за военные преступления

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение белорусских властей передать России 32 задержанных в конце июля членов так называемой «частной военной компании Вагнера». Как сообщил в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, это решение «принято во внимание».

«Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть еще Интерпол)», – отметил украинский дипломат.

Он также напомнил белорусской стороне о «принципе взаимности», который «часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции». Енин указал, что «Беларусь занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции из всех международных партнеров Украины».