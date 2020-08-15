Специалисты назвали лучшие продукты для хорошего настроения

Известный психолог Ирина Хвингия назвала несколько продуктов, которые необходимо включить в рацион для улучшения настроения, энергии и тонуса. Лучшими продуктами для хорошего настроения эксперт считает шоколад и бананы.

Если вам не хватает концентрации внимания и энергии, нужно включить в рацион жирную рыбу, которая является чемпионом по содержанию йода. Похожими свойствами обладает и морская капуста, но она более доступна по цене.

Нейропсихолог подчеркнула, что в составе морской капусты много витаминов, которые нормализуют работу надпочечников, отвечающих за выработку адреналина.

Кроме того, для повышения тонуса и настроения эксперт рекомендует включать в ежедневный рацион фисташки и грецкие орехи, однако предупреждает, что эти продукты содержат очень много калорий, поэтому в день нужно ограничиться маленькой горсткой весом не более 50 граммов.