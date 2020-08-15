Соглашение Израиля и ОАЭ имеет особое значение для международной политики

Нынешнее сближение Израиля и ОАЭ началось отчасти из-за их общей вражды к Ирану с его ядерной программой, которую обе страны рассматривают как главную угрозу региону. Другим триггером соглашения могла стать ливанская катастрофа — взрыв в Бейруте. «Несмотря на то, что Израиль находится с Ливаном, как и другими арабскими странами, практически в состоянии вооруженного конфликта, после трагедии он сразу предложил свою помощь ливанским властям», — говорит эксперт по Ближнему Востоку.

Соглашение важно особенно сейчас.

В начале лета 2020 года Израиль объявил, что начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан — вместе с районом сектора Газа это территория Палестины, которую Израиль считает спорной.

В конце июня израильские власти заявили, что отказываются от аннексии крупных территорий Палестины в Иорданской долине и ограничатся лишь «символическим» вариантом захвата территории, забрав лишь несколько поселений на Западном берегу реки Иордан.

Спустя еще несколько дней, МИД Израиля объявил, что власти «взвешивают риски в области безопасности» по аннексии территорий и готовят этому «дипломатические оценки». В июне посол ОАЭ в США предупреждал, что планируемая Израилем аннексия надолго «перевернет» все усилия по улучшению связей с арабскими странами.

Трамп описал соглашение между Израилем и ОАЭ как «лед тронулся», указывая на то, что и другие арабские страны начнут заключать дипломатические соглашения с еврейским государством. Скорее всего, следующими арабскими странами, идущими на сближение с Израилем, станут Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, а также арабские страны Северной Африки — Египет, Тунис и Алжир. При этом, Израилю важно доказать, что границы Палестины теперь действительно неприкосновенны.