Сексолог посоветовал для повышения потенции удивительное меню

Салат руккола, морепродукты, особенно осьминоги, и обычный кофе — продукты, которые помогают повысить либидо и потенцию.

В продуктах-афродизиаках рассказал психолог и сексолог Сергей Ланг в эфире радио Sputnik. По его словам, рукколу, к примеру, с древнейших времен используют для усиления сексуального желания. Также этот салат содержит много витаминами и хорошо влияет на иммунную систему человек. Морепродукты также повышают либидо и желание. Особенно это касается осьминогов. Кроме того, афродизиаком считается даже обычный кофе.

Эксперт особо отметил, что каких-то универсальных для всех средств повышения сексуального желания не бывает, потому что разные люди по-разному реагируют на продукты. Каждый человек может подобрать подходящий именно ему афродизиак, уточнил Ланг. Он привел такой пример: от головной боли существует множество лекарств, но человек выбирает тот препарат, который снимает боль именно с его головы.

Также сексолог подчеркнул: с помощью только афродизиаков невозможно решить проблемы с сексуальным желанием в паре. Либидо зависит от психологического состояния человека, от его внутренних установок, здоровья и отношений в паре. Афродизиаки помогут, если пара решит все остальные свои проблемы, касающиеся не только секса.