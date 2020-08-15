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СБ ООН не дал продлить оружейное эмбарго против Ирана

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, сообщил Reuters.

Срок действия эмбарго истекает 18 октября. За его продление проголосовали только две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

«Совет Безопасности ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию», — говорится на сайте Госдепартамента.

По словам госсекретаря Майка Помпео, Совбез ООН, отклонив проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, которое действует уже 13 лет, «проложил дорогу для мирового спонсора терроризма к покупке и продаже обычных вооружений без ограничений ООН».

Помпео добавил, что США «продолжат работу», чтобы Иран «не мог свободно покупать и продавать оружие, угрожающее Европе, Ближнему Востоку и другим».

15 августа, 2020 | Category: Мир, Новости, США ﻿
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