Пять «еврейских фактов» о Камале Харрис, которая была выбрана в качестве кандидата в вице-президенты



Камала Харрис, младший сенатор от Калифорнии, 11 августа была выбрана в качестве кандидата в вице-президенты при Джо Байдене.

55-летняя Харрис – приверженец прогрессистов по большинству вопросов, которая вызвала некоторое раздражение слева за свою жесткую позицию в отношении преступлений, когда она была генеральным прокурором Калифорнии. Она завоевала много поклонников среди избирателей-демократов во время своего выдвижения на пост кандидата от Демократической партии, и ее выбор соответствует обещанию Байдена выбрать женщину-кандидата в вице-президенты. Она родилась в Окленде, выросла в Беркли и начала свою карьеру в прокуратуре округа Аламеда.

Будучи дочерью матери, иммигрировавшей из Индии, и отца, иммигрировавшего с Ямайки, Харрис имеет в своей истории несколько еврейских «компонентов».

1. Она разбила стакан на своей свадьбе. Она встретила своего мужа-еврея Дугласа Эмхоффа на свидании вслепую в Сан-Франциско, устроенном друзьями. Они поженились в 2014 году – сестра Харрис, Майя, женила их. Это был ее первый брак и второй – у Эмхоффа, у которого есть двое детей от первого брака. «Самая завидная американо-индийская холостячка выходит замуж за своего коллегу-юриста», – так сообщило об этом одно американо-индийское СМИ. Эмхофф сдал экзамен на адвоката в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2017 году, чтобы работать в том же городе. Лента Эмхоффа в «Твиттере» почти полностью состоит из фраз «Я люблю свою жену».

2. Она делала синюю коробку. «Я выросла в районе залива Сан-Франциско и с теплотой вспоминаю те коробки для еврейских национальных фондов, которые мы использовали для сбора пожертвований на посадку деревьев для Израиля», – заявила она в Американо-израильском комитете по связям с общественностью в 2017 году. «Годы спустя, когда я приехала сюда, в Израиле, я впервые увидела плоды этих усилий и изобретательности Израиля, благодаря которым пустыня действительно расцвела».





3. Она больше любит AIPAC, чем J Street. С момента своего избрания в 2016 году Харрис дважды выступала на ежегодной политической конференции Американско-израильского комитета по связям с общественностью. Ее выступление с делегацией от Калифорнии в 2018 году было неофициальным (хотя критики Израиля нервничали), но она дала хорошее представление о своих взглядах в своей речи 2017 года. Она поддерживает план «двух государств» – как и AIPAC, хотя иногда и менее категорично, – но она не верит в большую поддержку ни одной из сторон. «Я считаю, что решение этого конфликта нельзя навязывать», – сказала она. «Это должно быть согласовано самими сторонами». Более половины фракции демократов в Сенате получают поддержку «J Street», еврейской либеральной лоббистской группы, которая считает, что для начала мирных переговоров необходимо давление.

«J Street» не поддержала Харрис. Ее единственный контакт с организацией произошел в ноябре 2017 года, когда она была одним из 17 местных и федеральных политиков в принимающем комитете вечеринки, организованной лос-анджелесским отделением «J Street». В 2018 году она также встретилась в своем офисе с директором организации Джереми Бен-Ами. Харрис также был соавтором резолюции Сената в начале 2017 года, в которой администрация Обамы, по сути, раскритиковала принятие резолюции Совета Безопасности США, осуждающей политику Израиля в отношении поселений. Она поддержала соглашение о ядерной программе Ирана, хотя она не была сенатором в 2015 году, когда Конгресс проголосовал за нее, и официально выступает против антиизраильского движения «Бойкот, отчуждение и санкции».

Харрис также хвалит здание Верховного суда Израиля. «Красота архитектуры и дух дизайна оставили неизгладимое впечатление – прямые линии в здании олицетворяют неизменную природу истины, в то время как изогнутое стекло и стены были построены так, чтобы отображать плавную природу поиска справедливости», – сказала она «JWeekly» в 2016 году. «Суд, как и Израиль, является прекрасным домом для демократии и справедливости в регионе, где радикализм и авторитаризм слишком часто влияют на правительства».

4. Она хорошо разбирается в преступлениях на почве ненависти. Харрис создала отдел по преступлениям на почве ненависти во время работы в качестве окружного прокурора Сан-Франциско и сделала преступления на почве ненависти основным направлением своей работы в качестве генерального прокурора штата. (Харрис сообщила, что в 2012 году преступления на почве ненависти к евреям были наиболее распространенным преступлением на религиозной почве.) Одним из ее первых успешных действий в Сенате было принятие необязательной резолюции Сената, в которой религиозные учреждения были названы возможными объектами преступлений на почве ненависти, и содержался призыв улучшить отчетность о преступлениях на почве ненависти, что было ключевым требованием еврейских организаций, борющихся за гражданские права на протяжении многих лет.

5. Ее старшие сестры – еврейки. Ну, в политическом смысле, во всяком случае. В октябре 2016 года она получила ключевую для своего избрания поддержку от двух сенаторов-евреек – Барбары Боксер, которая уходила на пенсию и которую должна был заменить Харрис, и Дайэнн Файнштейн, старшего сенатора штата. Это было важно, потому что в калифорнийской системе праймериз два лидера, набравшие на них наибольшее число голосов, попадают в ноябрьские бюллетени, даже если они принадлежат к одной партии. Харрис победила на выборах популярного кандидата от демократов, члена палаты представителей Лоретту Санчес.

https://lechaim.ru/news