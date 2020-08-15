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Принцессе Анне — 70 лет — она стала генералом и маршалом авиации

Принцесса Анна, единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II, празднует 70-летний юбилей.

По традиции, юбилей сопровождается присвоением новых воинский званий: принцесса стала главным маршалом авиации и генералом. Она уже имеет звание адмирала королевских ВМФ.

В этом году повышение должен был получить и ее брат, принц Эндрю, но из-за скандала вокруг его дружбы с обвиненным в педофилии американским миллионером Джеффри Эпштейном этого не случилось.

Другая традиция королевской семьи — выпуск официальных фотографий ко дню рождения. Фотографии принцессы Анны были сделаны в ее резиденции Гэткомб-парк в графстве Глостершир.

 

Не использовать после 4 сентября. Подробнее:Not for use after Friday September 4, 2020, without prior approval from Royal Communications and Camera Press. Mandatory credit: John Swannell / Camera Press One of three official photographs taken by John Swannell of The Princess Royal which have been released to celebrate her 70th birthday on Saturday.Правообладатель иллюстрацииJOHN SWANNELL/CAMERA PRESS
Image captionИз-за пандемии принцесса отказалась от торжеств

Портреты сделал фотограф Джон Своннелл в феврале, еще до начала карантина. 73-летний Своннелл — автор знаменитых портретов королевы и членов ее семьи, а также обложек глянцевых журналов и пластинок рок-групп.

Майк Тиндолл, зять принцессы, рассказал, что из-за пандемии большая часть торжеств в честь юбилея была отменена.

Не использовать после 4 сентября. Подробнее: Not for use after Friday September 4, 2020, without prior approval from Royal Communications and Camera Press. Mandatory credit: John Swannell / Camera Press One of three official photographs taken by John Swannell of The Princess Royal which have been released to celebrate her 70th birthday on Saturday.Правообладатель иллюстрацииJOHN SWANNELL/CAMERA PRESS
Image captionПринцесса участвовала в Олимпийских играх и даже была осуждена

«У нас были планы, все должно было пройти в Шотландии, но, понятно, коронавирус, Абердин немного закрыли, и в общем все немного свернули», — сказал бывший регбист Тиндолл в интервью The One Show на телеканале Би-би-си. Тиндалл женат на Заре, дочере принцессы.

Шотландский город Абердин был закрыт на карантин в августе после резкого роста инфекций.

«Ужасно жаль. Я уверен, что мы семьей как-то отметим этот замечательный 70-летний юбилей, она потрясающая женщина, которая успевает столько всего сделать за год», — сказал зять принцессы.

«Мы что-нибудь устроим, но я держу рот за замком, потому что я не знаю, знает ли она».

Принцесса Анна в военной формеПравообладатель иллюстрацииCPL ROB BOURNE RAF
Image captionКоролева одобрела присвоение новых званий своей дочере

А в министерстве обороны Британии рассказали, что новые звания отражают бесценный вклад принцессы и ее поддержку британской армии.

К юбилею принцессы на канале ITV вышел документальный фильм о ее жизни.

Анна также выступила приглашенным редактором нового номера журнала Country Life. В интервью изданию она рассказала о своем увлечении природой и важности заботы об окружающей среде.

Обложка журнала Country Life с фотографиями принцессы с детства до 2020 годаПравообладатель иллюстрацииCOUNTRY LIFE
Image captionОбложка журнала Country Life с фотографиями принцессы с детства до наших дней

Анна Елизавета Алиса Луиза родилась в 1950 году. Второй ребенок королевы и принца Филиппа и их единственная дочь, она занимает 14-е место в порядке престолонаследия.

Принцесса увлекается конным спортом и была членом британской команды на Олимпиаде 1976 года.

Принцесса Анна с олимпийским огнемПравообладатель иллюстрацииPA MEDIA
Image captionПринцесса Анна помогла Британии получить право на проведение Олимпиады-2012

В 1973-м году принцесса вышла замуж за капитана Марка Филлипса, кавалериста и спортсмена-олимпийца. У них родилось двое детей, Питер и Зара.

Принцесса решила, что у детей не будет королевских титулов.

В 1974 году принцесса и ее муж пережили попытку похищения, но все закончилось благополучно.

Принцесса навещает телохранителя Джеймса Битона, раненного во время попытки похищенияПравообладатель иллюстрацииPA MEDIA
Image captionПринцесса навещает телохранителя Джеймса Битона, раненного во время попытки похищения

Пара развелась в 1992 году. Анна вышла замуж второй раз — за сэра Тима Лоренса, ныне вице-адмирала королевского ВМФ.

В 2002 году принцесса Анна стала первым членом королевской семьи, осужденным по уголовной статье — ее собака Дотти покусала двоих детей в Большом Виндзорском парке. Принцесса признала вину.

15 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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