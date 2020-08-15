Принцессе Анне — 70 лет — она стала генералом и маршалом авиации

Принцесса Анна, единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II, празднует 70-летний юбилей.
По традиции, юбилей сопровождается присвоением новых воинский званий: принцесса стала главным маршалом авиации и генералом. Она уже имеет звание адмирала королевских ВМФ.
В этом году повышение должен был получить и ее брат, принц Эндрю, но из-за скандала вокруг его дружбы с обвиненным в педофилии американским миллионером Джеффри Эпштейном этого не случилось.
Другая традиция королевской семьи — выпуск официальных фотографий ко дню рождения. Фотографии принцессы Анны были сделаны в ее резиденции Гэткомб-парк в графстве Глостершир.
Портреты сделал фотограф Джон Своннелл в феврале, еще до начала карантина. 73-летний Своннелл — автор знаменитых портретов королевы и членов ее семьи, а также обложек глянцевых журналов и пластинок рок-групп.
Майк Тиндолл, зять принцессы, рассказал, что из-за пандемии большая часть торжеств в честь юбилея была отменена.
«У нас были планы, все должно было пройти в Шотландии, но, понятно, коронавирус, Абердин немного закрыли, и в общем все немного свернули», — сказал бывший регбист Тиндолл в интервью The One Show на телеканале Би-би-си. Тиндалл женат на Заре, дочере принцессы.
Шотландский город Абердин был закрыт на карантин в августе после резкого роста инфекций.
«Ужасно жаль. Я уверен, что мы семьей как-то отметим этот замечательный 70-летний юбилей, она потрясающая женщина, которая успевает столько всего сделать за год», — сказал зять принцессы.
«Мы что-нибудь устроим, но я держу рот за замком, потому что я не знаю, знает ли она».
А в министерстве обороны Британии рассказали, что новые звания отражают бесценный вклад принцессы и ее поддержку британской армии.
К юбилею принцессы на канале ITV вышел документальный фильм о ее жизни.
Анна также выступила приглашенным редактором нового номера журнала Country Life. В интервью изданию она рассказала о своем увлечении природой и важности заботы об окружающей среде.
Анна Елизавета Алиса Луиза родилась в 1950 году. Второй ребенок королевы и принца Филиппа и их единственная дочь, она занимает 14-е место в порядке престолонаследия.
Принцесса увлекается конным спортом и была членом британской команды на Олимпиаде 1976 года.
В 1973-м году принцесса вышла замуж за капитана Марка Филлипса, кавалериста и спортсмена-олимпийца. У них родилось двое детей, Питер и Зара.
Принцесса решила, что у детей не будет королевских титулов.
В 1974 году принцесса и ее муж пережили попытку похищения, но все закончилось благополучно.
Пара развелась в 1992 году. Анна вышла замуж второй раз — за сэра Тима Лоренса, ныне вице-адмирала королевского ВМФ.
В 2002 году принцесса Анна стала первым членом королевской семьи, осужденным по уголовной статье — ее собака Дотти покусала двоих детей в Большом Виндзорском парке. Принцесса признала вину.
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