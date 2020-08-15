Принцессе Анне — 70 лет — она стала генералом и маршалом авиации

Принцесса Анна, единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II, празднует 70-летний юбилей.

По традиции, юбилей сопровождается присвоением новых воинский званий: принцесса стала главным маршалом авиации и генералом. Она уже имеет звание адмирала королевских ВМФ.

В этом году повышение должен был получить и ее брат, принц Эндрю, но из-за скандала вокруг его дружбы с обвиненным в педофилии американским миллионером Джеффри Эпштейном этого не случилось.

Другая традиция королевской семьи — выпуск официальных фотографий ко дню рождения. Фотографии принцессы Анны были сделаны в ее резиденции Гэткомб-парк в графстве Глостершир.

Правообладатель иллюстрации JOHN SWANNELL/CAMERA PRESS Image caption Из-за пандемии принцесса отказалась от торжеств

Портреты сделал фотограф Джон Своннелл в феврале, еще до начала карантина. 73-летний Своннелл — автор знаменитых портретов королевы и членов ее семьи, а также обложек глянцевых журналов и пластинок рок-групп.

Майк Тиндолл, зять принцессы, рассказал, что из-за пандемии большая часть торжеств в честь юбилея была отменена.

Правообладатель иллюстрации JOHN SWANNELL/CAMERA PRESS Image caption Принцесса участвовала в Олимпийских играх и даже была осуждена

«У нас были планы, все должно было пройти в Шотландии, но, понятно, коронавирус, Абердин немного закрыли, и в общем все немного свернули», — сказал бывший регбист Тиндолл в интервью The One Show на телеканале Би-би-си. Тиндалл женат на Заре, дочере принцессы.

Шотландский город Абердин был закрыт на карантин в августе после резкого роста инфекций.

«Ужасно жаль. Я уверен, что мы семьей как-то отметим этот замечательный 70-летний юбилей, она потрясающая женщина, которая успевает столько всего сделать за год», — сказал зять принцессы.

«Мы что-нибудь устроим, но я держу рот за замком, потому что я не знаю, знает ли она».

Правообладатель иллюстрации CPL ROB BOURNE RAF Image caption Королева одобрела присвоение новых званий своей дочере

А в министерстве обороны Британии рассказали, что новые звания отражают бесценный вклад принцессы и ее поддержку британской армии.

К юбилею принцессы на канале ITV вышел документальный фильм о ее жизни.

Анна также выступила приглашенным редактором нового номера журнала Country Life. В интервью изданию она рассказала о своем увлечении природой и важности заботы об окружающей среде.

Правообладатель иллюстрации COUNTRY LIFE Image caption Обложка журнала Country Life с фотографиями принцессы с детства до наших дней

Анна Елизавета Алиса Луиза родилась в 1950 году. Второй ребенок королевы и принца Филиппа и их единственная дочь, она занимает 14-е место в порядке престолонаследия.

Принцесса увлекается конным спортом и была членом британской команды на Олимпиаде 1976 года.

Правообладатель иллюстрации PA MEDIA Image caption Принцесса Анна помогла Британии получить право на проведение Олимпиады-2012

В 1973-м году принцесса вышла замуж за капитана Марка Филлипса, кавалериста и спортсмена-олимпийца. У них родилось двое детей, Питер и Зара.

Принцесса решила, что у детей не будет королевских титулов.

В 1974 году принцесса и ее муж пережили попытку похищения, но все закончилось благополучно.

Правообладатель иллюстрации PA MEDIA Image caption Принцесса навещает телохранителя Джеймса Битона, раненного во время попытки похищения

Пара развелась в 1992 году. Анна вышла замуж второй раз — за сэра Тима Лоренса, ныне вице-адмирала королевского ВМФ.

В 2002 году принцесса Анна стала первым членом королевской семьи, осужденным по уголовной статье — ее собака Дотти покусала двоих детей в Большом Виндзорском парке. Принцесса признала вину.