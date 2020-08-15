Пригожин пожаловался на жену,которая запрещает ему идти в политики

Певица Валерия не поддерживает политические амбиции своего мужа продюсера Иосифа Пригожина. Об этом Пригожин рассказал в интервью.

По словам Пригожина, ему хотелось бы пойти в политику, однако жена выступает против. «Валерия мне сказала: „Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!“ Поэтому я туда и не иду», — сказал Пригожин.

По словам продюсера, Валерия предпочитает заниматься музыкой, и держится подальше от других направлений работы. Пригожин признался, что именно он предложил идею создать движение «Сильные женщины», которое впоследствии могло быть преобразовано в партию.

«Можно было бы собрать вокруг себя сильных людей, возможно, пойти в Госдуму. Но, к сожалению, я не получил поддержки со стороны Валерии, поэтому и не стал дальше идею продвигать», — сказал Пригожин.