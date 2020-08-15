Пресс-служба Кремля прокомментировала телефонный разговор Путина с Лукашенко

В пресс-службе Кремля прокомментировали результаты сегодняшнего телефонного разговора белорусского президента Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Российские власти выразили поддержку позиции Лукашенко относительно массовых демонстраций в Беларуси. Об этом сказано в сообщении на сайте президента России. В частности, в Кремле указали на важность того, чтобы проблемами в Беларуси «не воспользовались деструктивные силы».

«Александр Лукашенко проинформировал о ситуации в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, стороны обговорили возвращение в Россию боевиков частной военной компании «Вагнера», на выдаче которых ранее настаивала Украина. «В связи с возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана положительная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», — говорится в сообщении.