Правительство Украины предлагает переезд и трудоустройство белорусским IT-специалистам

Правительство Украины предлагает переезд и трудоустройство белорусским IT-специалистам, которые почувствовали проблемы в работе из-за действий властей Беларуси во время массовых протестов в этой стране. Об этом 14 августа заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Мы понимаем, какие сегодня есть проблемы для креативной и IT-индустрии – плохо, нестабильно работает интернет, нестабильно работает банковская система, и поэтому сегодня мы выделили специалистов, работающих 24/7, чтобы помочь переехать компаниям и специалистам в Украину. Мы поможем получить квоты, которые недавно выделило наше правительство, для того, чтобы IT-специалисты Беларуси смогли официально трудоустроиться в Украине, открыть собственное дело, и эта процедура упрощает возможность получить вид на жительство в Украине. Не может креативная и IT-индустрия развиваться, когда в стране насилие», – сказал Федоров.

Во время массовых акций протеста, которые начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, белорусские власти прибегли к массовому отключению интернета. Целью такого отключения было блокирование координации действий между протестующими. Фактически такие решения власти вызвали значительные проблемы в работе не только развитого в Беларуси IT-сектора, но и в работе банковской системы – невозможно было снять наличные в банкоматах или рассчитаться карточкой в магазине.