Не приходя в сознание скончалась певица Валентина Легкоступова

Российская певица Валентина Легкоступова скончалась в пятницу. Артистке было 54 года.

О смерти Легкоступовой сообщила ее дочь Анетта Бриль. «Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — написала она в Инстаграм.

Во вторник стало известно, что Валентину Легкоступову якобы обнаружили в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Легкоступову и находившегося рядом с ней мужа Юрия Фирсова поместили в наркологическую клинику, где певица впала в кому.

Валентина Легкоступова — советская и российская певица, известная песней «Ягода-малина», которую она записала в 1987 году. Артистка работала в Тульской областной филармонии и сотрудничала с композитором Раймондом Паулсом.