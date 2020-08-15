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Михаил Ефремов полностью признал свою вину

В СМИ появился протокол допроса актера Михаила Ефремова, в котором он он признает свою вину в смертельном ДТП. Документ опубликован вСМИ.

По словам Ефремова, его автомобиль в момент аварии были исправен и вина за произошедшее лежит на нем самом.

«В содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме», — говорится в опубликованном документе.

Уточняется, что здоровью Ефремова в результате ДТП был причинен легкий вред, но обращаться к медикам он не стал. Актер признался, что испытывает головные боли из-за «душевных и нравственных переживаний».

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве 8 июня. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем он допустил столкновение с встречным автомобилем. В результате второй водитель получил смертельные травмы и умер позже в больнице.

 

15 августа, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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