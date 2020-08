Пригожин пожаловался на жену,которая запрещает ему идти в политики Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру » Меган Маркл нарушила молчание после выхода скандальной биографии и наконец рассказала о себе Последнее время британская пресса не перестает обсуждать книгу о Меган Маркл и принце Гарри «Гарри и Меган и их современная королевская семья» (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family) журналистов Омида Скоби и Кэролайн Дюран. На фоне пересудов 39-летняя супруга принца приняла участие в онлайн-саммите The 19th* Represents summit в минувшую пятницу и высказала свое отношение к громким заголовкам в прессе. С другими участницами виртуальной встречи Меган обсудила создание ресурса, ориентированного на гендерное равенство. В части разговора она коснулась темы скандальных заголовков, рассчитанных на привлечение внимания шокированного читателя. Маркл выразила несогласие с тем, что в иерархии ценностей журналиста место читателя занял сетевой трафик. Меган Маркл Если говорить о моем опыте нескольких последних лет, то на первом месте стоит кликбейт… В нашем взгляде на мир и людей появляется много токсичности. Мы с мужем часто говорим об этом. Цифровое пространство и медиапространство требуют монетизации. В попытке привлечь внимание читателей выбор падает на рассказ о чем-то непристойном вместо правдивого повествования. Однажды, мне кажется, мы сможем вернуться к тому, что в репортажах будет содержаться только правда, показанная через призму сочувствия и сострадания — это объединит людей в обществе, — сказала она. Принц Гарри и Меган МарклThe 19th* — это некоммерческий новостной интернет-ресурс, основанный бывшими сотрудницами онлайн-издания Texas Tribune. The 19th* был назван в честь девятнадцатой поправки к Конституции США, которая дала женщинам право участвовать в выборах. Создательницы новостного портала добавили к названию своего СМИ звездочку, чтобы выразить мнение, что девятнадцатая поправка требует доработок, поскольку на практике пошла на пользу в основном только белым женщинам. Помимо Меган Маркл, участницами пятидневного саммита The 19th* стали Хиллари Клинтон и Мелинда Гейтс. ИСТОЧНИК HELLO!

загрузка...