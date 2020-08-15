Лукашенко сознательно сдал интересы Украины в пользу Кремля

Политический аналитик Павел Нусс прокомментировал решение Лукашенко передать боевиков Путину. Лукашенко этим жестом перестраховал свои незавидные перспективы, но вот его мотивы совсем нас не должны волновать. Нас должен волновать другой вопрос. Этот и другие факты свидетельствуют о том, что Зеленский был крайне неубедительным в разговоре с Лукашенко, и не настоял на выдаче боевиков Путина Украине. Это состоявшийся факт. Хотя, возможность для более жесткой позиции безусловно.

Аналитик подчеркивает, по договору о правовой помощи между Украиной и Беларусью Лукашенко обязан был выдать тех, кого подозревают в совершении преступлений на территории Украины по требованию Украины, но Зеленский не привлёк ни партнёров с США, ни союзников из ЕС, НАТО, ничего и никого фактически не привлёк, что непроизвольно наводит на мысль о возможной сознательной сдаче украинских интересов в пользу России и Путина.

Павел Нусс пишет, в результате задержанные боевики ЧВК «Вагнера» переданы России для продолжения своей преступной деятельности в том числе и на территории Украины. Зеленский продемонстрировал слабость позиции умиротворения агрессора и дал сигнал Москве для усиления давления на него и на Украину.