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Лукашенко обратился за помощью к Путину. Состоялся телефонный разговор

Сайт президента Беларуси сообщил 15 августа о телефонном разговоре между президентом Александром Лукашенко и главой России Владимиром Путиным. Подробности пока не известны.

По информации издания, Лукашенко заявил, что ему нужно обсудить внутриполитическую ситуацию в стране с президентом России.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас, – цитируют заявление Лукашенко журналисты. – Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда».

Это заявление белорусский президент сделал во время совещания в Минске 15 августа, на седьмой день мирных акций протеста в столице и других городах против результатов президентских выборов.

Об акциях протеста Лукашенко заявил, что они проводятся по «методичкам цветных революций».

Пресс-служба Кремля информацию о телефонном разговоре Лукашенко и Путина пока не комментировала.

15 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика ﻿
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