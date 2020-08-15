Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру

Согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус не замедляет темпов шествия по планете.

За последние сутки вирус выявили у 286 710 человек по всему миру, от последствий заболевания скончались еще 6713 пациентов.

Общее число жертв коронавируса в мире возросло до 751 154, а зараженных 20 730 456.