Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру

Согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус не замедляет темпов шествия по планете.
За последние сутки вирус выявили у 286 710 человек по всему миру, от последствий заболевания скончались еще 6713 пациентов.
Общее число жертв коронавируса в мире возросло до 751 154, а зараженных 20 730 456.
Тем временем американский университет Джонса Хопкинса сообщает уже о большем числе зараженных и умерших — 21,010 млн и 760 889, соответственно. Выздоровели за все время 13 044 377 человека.
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