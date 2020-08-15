«  
  »

Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру

Согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус не замедляет темпов шествия по планете.

За последние сутки вирус выявили у 286 710 человек по всему миру, от последствий заболевания скончались еще 6713 пациентов.

Общее число жертв коронавируса в мире возросло до 751 154, а зараженных 20 730 456.

Тем временем американский университет Джонса Хопкинса сообщает уже о большем числе зараженных и умерших — 21,010 млн и 760 889, соответственно. Выздоровели за все время 13 044 377 человека.
15 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  