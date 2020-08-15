Известный доктор рассказал как замедлить старение мозга

Проблемы с работой головного мозга часто наблюдаются не только у пожилых людей, но и у молодежи. Об этом рассказал известный доктор Александр Мясников. Он объяснил, с чем может быть связано старение мозга, и как это предотвратить.

По словам доктора, на ускорение старения мозга влияют самые разные факторы, но в основном, это нездоровый образ жизни, отсутствие физической активности и стрессы. Чтобы не допустить преждевременного старения мозга, Мясников настоятельно рекомендует постоянно изучать новую информацию, много читать и проявлять положительный настрой к жизни.

Он подчеркнул, что питание является наиболее важным фактором в сохранении молодости мозга. Отсрочить развитие старческого слабоумия помогает включение в рацион рыбы и морепродуктов, которые богаты жирными кислотами. Здоровый рацион питания нужно обязательно совмещать с физической активностью. Ускорить процессы старения мозга могут и вредные привычки, от которых врач рекомендует отказаться.