Исследователь Филипп Кусто уверен,что в Антарктиде скоро исчезнут пингвины

Из-за изменений климата в Антарктиде могут полностью исчезнуть пингвины. Такой прогноз прозвучал от исследователя Филиппа Кусто, внука легендарного Жака-Ива Кусто. Он указал на то, что этот год стал самым жарким за всю историю наблюдений, и в Антарктиде в некоторые дни воздух прогревался до + 20°.

«Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок – девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут», — заявил исследователь. Таким образом, по его прогнозам, уже через несколько десятилетий в Антарктиде не останется ни одного пингвина.

Также Филипп Кусто указал на то, что в настоящее время под защитой находится лишь 6% всех морских акваторий. По его мнению, необходимо создавать большой заповедник, и в этом случае удастся защитить до 10% мирового океана.