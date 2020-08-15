Художник Никас Сафронов рассказал о своих огромных расходах каждый месяц

Российский художник Никас Сафронов рассказал, сколько тратит в месяц. По его словам, ежемесячно на расходы уходит больше миллиона рублей.

«Я все деньги, которые зарабатываю — сразу трачу. Не привык откладывать. Могу потратить в месяц миллион, два, пять», — рассказал художник.

При этом художник добавил, что для жизни ему нужно немного.

«Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — отметил Сафронов.

Кроме того, он добавил, что оказывает помощь своим родным и близким, а также тратит много средств на благотворительность.

«Я много езжу по миру и на этом зарабатываю. Показываю свои работы в галереях. Я не уволил за время пандемии никого из своих сотрудников. Я их поддерживаю финансами», — заключил художник.