Группа Little Big сняла новый клип и попала под шквал критики

Поклонники группы Little Big неоднозначно восприняли клип на новую песню Tacos. Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива. Фанаты раскритиковали группу за однообразие.

«Разочарован. Немного взяли вектор в более попсовый и вирусный жанр, ладно еще, было прикольно. Сейчас просто провал. Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить. Уже поднадоело, честно. Клип может и неплохой, но опять же — все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока», — комментируют пользователи.

Некоторые из поклонников посоветовали музыкантам «вернуться к истокам».

«Плохая музыка. Народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм», — высказался пользователь.