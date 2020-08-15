Евросоюз введет санкции против Белоруссии

На заседании Совета ЕС в Брюсселе было принято решение о введении санкций в отношении «официальных лиц Белоруссии» на фоне беспорядков в стране.

Как сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, под санкции попадут лица, ответственные «за применение насилия и нарушение прав человека».

Отмечается, что к консенсусу пришли все 27 стран Евросоюза.

«Политическое решение о введении санкций достигнуто», — сказал источник.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович подтвердил эту информацию, отметив, что работа над списком лиц начнется в ближайшее время.

«Мы не можем оставлять без внимания факты фальсификации выборов и использования силы против граждан», — заявил он.

При введении санкций ЕС будет руководствоваться тем принципом, что они «не должны навредить гражданскому обществу Белоруссии».

В белорусских городах уже пятые сутки проходят массовые протесты, они сопровождаются жесткими задержаниями, избиением митингующих и нападениями силовиков на прохожих и автомобили.