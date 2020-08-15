Белорусские протесты. Ход за силовиками

Белорусский протест выдержал три дня жестоких разгонов и смог переломить ситуацию, но шансов на мирную развязку все еще немного. Прошедшая неделя стала самой драматичной в современной истории Беларуси.

Сначала казалось, что режим Александра Лукашенко не дрогнул перед протестами и за три дня задавил их жесточайшим насилием. Но к четвергу жестокость вызвала обратную реакцию — на протест вышли рабочие крупнейших белорусских заводов, и властям пришлось сквозь зубы извиняться перед протестующими и возвращать ОМОН в казармы.

Резкость разворота была особенно удивительной на фоне масштабов и жестокости (даже по российским меркам) милицейского насилия в понедельник—среду. Видео, где ОМОН жестоко избивает случайных людей, расстреливает митингующих резиновыми пулями и забрасывает светошумовыми гранатами, разбивает таранами двери подъездов, где прячутся бежавшие, вы наверняка видели в белорусских Telegram-каналах. Но самый ужас творился в изоляторах, куда свозили задержанных. Описать происходившее с ними иначе как пытки в нечеловеческих условиях, невозможно — в этом совпадают как свидетельства попавших в изоляторы белорусов, так и побывавших в спецприемниках российских журналистов.

После событий четверга и пятницы власти и протестующие пришли к временному консенсусу в одном — по крайней мере на время отказались от взаимного насилия. Протестующие на площади Независимости вели себя подчеркнуто корректно и доброжелательно по отношению к нескольким десяткам спецназовцев, охраняющим Дом правительства, а спецтехника и ОМОН, подъехавшие к площади почти одновременно с протестующими, постояли там 10–15 минут и уехали обратно.

Но этот консенсус продлится недолго — оглашенные в пятницу официальные результаты выборов (80,1% за Лукашенко, 10,1% за Тихановскую) признавать никто не собирается.

Проведение новых, честных выборов — главное требование протестующих. Акции протеста продолжатся, ближайший повод — субботние похороны погибшего во вторник во время протестов Александра Тарайковского.

Но по поводу мирных акций протеста у властей, судя по всему, большого беспокойства нет, считает политолог Григорий Голосов. «Забастовки — другое дело, но они станут реальной угрозой только на длинной дистанции. Пока Лукашенко надеется, что люди побастуют, им станет нечего есть, и они вернутся к работе. Исход забастовки зависит от того, надолго ли хватит дыхания бастующим», — рассуждает он.

Едва ли не необходимое условие для победы протестующих — переход на их сторону силовиков или влиятельной части белорусских элит. Несмотря на успехи протеста в последние два дня, прямых предпосылок к этому пока нет, считают белорусские эксперты.