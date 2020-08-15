Анджелина Джоли прервала общение детей с бабушкой и дедушкой 4 года назад

По сообщениям издания The Sun, шестеро детей 45-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта уже около четырех лет не виделись со своей бабушкой Джейн и дедушкой Уильямом, родителями Питта. По информации инсайдеров, последний раз дети виделись с родителями Брэда в 2016 году, когда Питт и Джоли объявили о разводе после 12 лет совместной жизни.

Инсайдеры утверждают, что до расставания звездных родителей дети регулярно навещали бабушку с дедушкой, однако эти встречи неожиданно прекратились из-за семейных разногласий, связанных с разводом Джоли и Питта. По их утверждениям, причиной разлада стали напряженные отношения между Анджелиной и матерью Брэда, Джейн, которая всегда придерживалась патриархальных взглядов и не одобряла прошлый бисексуальный опыт своей невестки.

Брэд Питт с родителями Джейн и Уильямом и Анджелина Джоли

Между ними никогда не было особой дружбы, но никто не знал, что все обернется именно так,

— уточнил инсайдер.

При этом вчера Джейн Питт отметила свое 80-летие на пляже в кругу самых родных и близких. На праздник были приглашены ее многочисленные внуки, дети брата Брэда и его сестры. Наследников Анджелины и Брэда на вечеринке по случаю дня рождения Джейн замечено не было.

Джейн Питт с внучкой Сидни

Напомним, что, несмотря на новости об оттепели в отношениях бывших супругов после долгих лет судебных тяжб, они все еще продолжают решать некоторые вопросы в суде. На днях в этом деле наметился новый поворот: Анджелина подала ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса с целью отстранить частного судью Джона Удеркирка, который занимался решением вопросов об опеке над их с Брэдом шестью детьми.

Анджелина Джоли с детьми

Причиной, по слухам, стало наличие деловых отношений Удеркирка с одним из адвокатов Брэда Питта — об этом юристы своевременно не предупредили остальных участников судебного процесса. В заявлении Джоли говорится, что адвокат ее бывшего мужа якобы действовал во благо финансовых интересов этого судьи. На данный момент требование Джоли находится в стадии рассмотрения.