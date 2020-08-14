Жестокое детство, расовые проблемы и позднее материнство: секреты Холли Берри

Сегодня одна из самых высокооплачиваемых актрис современности Холли Берри отмечает день рождения. Звезде, которая одним поклонникам запомнилась по роли грациозной Женщины-кошки, а другим — в образе страстной девушки Бонда, исполняется 54 года. Путь Холли к благополучной и успешной жизни был непростым: в детстве она постоянно наблюдала сцены домашнего насилия между отцом и матерью, а позже сама начала подвергаться расистским нападкам со стороны одноклассников. Однако эти препятствия только закалили ее характер и научили не сдаваться даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. В день рождения звезды SPLETNIK.RU решил вспомнить самые значимые главы из ее жизни: о школьных мечтах Холли, ее модельном опыте, первых ролях в кино, запутанной личной жизни и многом другом читайте в новом материале.

Тяжелое детство: расизм и домашнее насилие

Холли Берри родилась в смешанной семье в Кливленде: ее мать Джудит Энн — белая, а отец Джером Джесси Берри — афроамериканец. Мама будущей звезды была медсестрой в психиатрической клинике, а отец сначала трудился в том же медицинском учреждении, после чего переквалифицировался в водителя автобуса.

Холли Берри в детстве

Детство Холли нельзя назвать счастливым и безоблачным. С самого раннего детства она становилась свидетельницей страшных семейных сцен: прямо на глазах у маленькой Берри отец регулярно жестоко избивал ее мать. Эти эпизоды наложили отпечаток на всю оставшуюся жизнь актрисы — об этом она неоднократно с болью вспоминала в своих интервью.

Мы с моей сестрой видели слишком много и страдали от всего, от чего страдают дети, растущие в таких семьях… У меня были проблемы с самооценкой. Бывало, что я выбирала неподходящего партнера. Но я бежала сломя голову, как только понимала, что есть вероятность домашнего насилия, — рассказывала Холли о своей травме детства.

Холли признавалась, что ее мать Джудит до сих пор винит себя в том, что долгое время мирилась с жестокостью мужа и воспитывала детей в столь токсичной атмосфере. В глазах Берри по-прежнему стоят жуткие картины, в которых отец сталкивает ее мать с лестницы и разбивает бутылки об ее голову.

Только в 1970 году, когда Холли было четыре года, Джудит смогла наконец развестись с мужем-тираном. С того момента опека над девочкой и ее сестрой полностью легла на плечи матери, а вот отец навсегда исчез из их жизни: Берри до сих пор не знает, как именно сложилась его судьба после ухода из семьи.

Джудит без чьей-либо помощи старалась дать Холли и ее сестре достойное воспитание и обеспечить им нормальное детство. Однако уже в младших классах будущей звезде пришлось столкнуться еще с одной проблемой, которая мешала ее спокойной жизни. До третьего класса Холли ходила в школу в районе, где в основном жили темнокожие, при этом в своем классе все равно чувствовала себя очень некомфортно. Многие одноклассники косо смотрели на Берри из-за того, что ее мама Джудит была белой. На переменах многие сверстники Берри перешептывались за ее спиной, предполагая, что на самом деле девочку усыновили, — не замечать этих разговоров маленькая Холли просто не могла.

Вскоре Джудит вместе с детьми сменила район проживания и отвела девочек в другую школу. Однако и переезд не решил всех проблем: в школе для белых детей Холли с сестрой оказались единственными темнокожими и, как следствие, сразу же начали подвергаться нападкам со стороны самых жестоких учеников.

Из-за того, что моя мама была белой, а папа темнокожим, нас называли «печеньем «Орео». Дети не понимали, что мы просто были другими. Я думаю, что мое постоянное стремление добиваться большего связано со школьными годами, когда я постоянно пыталась доказать, что я ничем не хуже белых детей. Я думала: «Если я смогу их победить их во всем, то я буду такой же хорошей, как они», — вспоминала Берри о школьных годах в одной из бесед с журналистами.

В сложившейся ситуации Холли не оставалось ничего, кроме как самостоятельно отстаивать свои права и давать отпор обидчикам. Вскоре такой подход дал свои плоды: Берри получила авторитет у сверстников, стала старостой класса, редактором школьной газеты и даже капитаном местной команды по чирлидингу.

После окончания школы Холли решила освоить профессию журналиста и поступила в крупнейший общественный колледж в штате Огайо. Параллельно Берри пошла работать продавцом-консультантом в магазин детских товаров, чтобы больше финансово не зависеть от мамы.

Моделинг и первые шаги в кино

В начале 1980-х Холли Берри начала пробовать себя в модельном бизнесе. Начала будущая звезда с конкурсов красоты. Спустя десятки кастингов девушка попала на бьюти-состязание «Мисс тинейджер Америки», на котором в итоге победила.

Следующим достижением в копилке Берри стало звание «Мисс Огайо», а вскоре она стала и «Первой вице-мисс США — 1986». В том же 1986-м девушка без труда прошла кастинг на престижный конкурс «Мисс мира». Темнокожая красавица с точеной фигурой стала первой афроамериканской участницей за всю историю конкурса и в итоге удостоилась почетного шестого места.

Войдя в историю и вдохновившись своими успехами, Холли решила оставить колледж и мечты стать известным журналистом, чтобы сосредоточиться на модельной карьере. Берри начала ходить по кастингам, однако постоянно встречалась с одним и тем же препятствием: ей часто отказывали из-за небольшого роста в 166 сантиметров.

В 1989 году Холли переезжает в Нью-Йорк, где ее шансы на развитие карьеры были значительно выше. Первое время в городе больших денег и возможностей Берри пришлось очень нелегко: у девушки едва хватало денег на еду, а несколько раз ей даже приходилось ночевать в приюте для бездомных. К счастью, вскоре Холли заметили модельные агенты, по предложению которых она снялась в телерекламе, где рост не так важен, как на подиуме.

Через какое-то время девушка также заключила выгодный контракт с косметическим брендом Revlon, после чего начала еще чаще мелькать на экранах и стала по-настоящему узнаваемой. Однако очень скоро Холли надоело рекламировать косметику, и она захотела большего — попробовать себя в кино.

Холли Берри в рекламе Revlon

Походы по кастингам скоро дали свои результаты: в 1989 году Холли утверждают на роль в сериале «Живые куклы». Особой популярностью шоу не пользовалось, однако дало возможность начинающей актрисе не только заявить о себе, но и поправить свое материальное положение. Кстати, во время съемок одного из эпизодов «Живых кукол» актриса впала в кому, после чего врачи диагностировали у нее сахарный диабет первого типа.

Холли Берри с коллегами по сериалу «Живые куклы»

Однако болезнь не поставила крест на карьере Холли: она научилась контролировать сахар в крови, вовремя делать себе уколы инсулина и соблюдать необходимую диету. А уже в 1991-м Берри получила свою первую роль в большом кино: Холли досталась роль наркозависимой по имени Вивиан в картине Спайка Ли «Лихорадка джунглей». Вжиться в роль Берри помогло общение с настоящими наркоманами — усердием и достижениями актрисы был искренне поражен даже режиссер фильма. Именно эта картина открыла новую главу в жизни Холли: у нее появились первые преданные поклонники и большое количество предложений от именитых режиссеров.

Холли Берри в фильме «Лихорадка джунглей»

Звездные роли

В скором времени Холли Берри появляется в картинах, где ее партнерами по площадке становятся уже известные на тот момент звезды Голливуда: в комедии «Бумеранг» она играет с Эдди Мерфи, а в остросюжетном боевике «Последний бойскаут» снимается в паре с Брюсом Уиллисом.

Эдди Мерфи и Холли Берри в фильме «Бумеранг»

Холли Берри в фильме «Последний бойскаут»

В 1998 году в копилке достижений Берри появляются первые серьезные кинонаграды. За работу над исторической драмой «Познакомьтесь с Дороти Денджидж» Холли получает «Эмми» и «Золотой глобус». Интересно, что в фильме Берри играет первую афроамериканку, получившую престижную премию «Оскар». В каком-то смысле эта работа оказалась для актрисы пророческой: уже в 2002-м она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Бал монстров», где сыграла вместе с Билли Бобом Торнтоном, Хитом Леджером и другими голливудскими звездами.

Холли Берри в фильме «Познакомьтесь с Дороти Денджидж»

В фильме «Бал монстров» Холли Берри исполнила роль официантки по имени Летишия, которая случайно знакомится в кафе с Хэнком (его роль сыграл Торнтон), — он уже много лет с гордостью работает в секторе исполнения смертных приговоров в одной из тюрем штата Джорджия. На момент первой встречи героиня Холли даже не догадывается, что именно Хэнк когда-то отправил ее мужа на электрический стул, в то время как Хэнк также не знает, что официантка оказывается супругой казненного им темнокожего преступника.

Холли Берри и Билли Боб Торнтон в фильме «Бал монстров»

Еще до своей победы на «Оскаре» Холли Берри начинает сниматься в фантастическом боевике «Люди Икс» по комиксам Marvel. Первый фильм, над которым актриса работала вместе с Хью Джекманом, Иэном Маккелленом и другими, вышел на экраны в 2000-м. Картина стала суперпопулярной и растянулась на несколько частей (последний фильм с участием Берри вышел на экраны аж в 2014-м).

Холли Берри в фильме «Люди Икс»

Успела Холли Берри побывать и девушкой Бонда, роль которого исполнил Пирс Броснан, в картине «Умри, но не сейчас». Зрителям особенно запомнился момент, в котором героиня Берри прогуливается по пляжу в оранжевом купальнике, сразу же обращая на себя повышенное внимания агента 007. Эти кадры с участием Берри даже спустя 18 лет после премьеры фильма продолжают фигурировать в подборках самых горячих бикини-моментов. При этом окончательно звание секс-символа закрепилось за актрисой уже после съемок в триллере «Пароль «Рыба-меч», где она впервые предстала полностью обнаженной.

Холли Берри в фильме «Умри, но не сейчас»

Самой противоречивой и одновременно высокооплачиваемой работой в карьере Берри (гонорар актрисы тогда составил 12,5 миллиона долларов) стали съемки в боевике французского кинорежиссера Питофа (настоящее имя режиссера — Жан-Кристоф Комар) «Женщина-кошка». Зрители и критики разнесли картину в пух и прах, а сама Берри получила за нее антипремию «Золотая малина». При этом, несмотря на весь шлейф негатива, многие продолжают вспоминать Холли именно по этой роли.

Холли Берри в фильме «Женщина-кошка»

В 2005 году Холли Берри получила роль в крупном телевизионном проекте — картине Дарнелла Мартина «Их глаза видели Бога»: за эту работу актриса, которая сыграла в картине женщину, смело заявившую о своей гомосексуальности в 1920-х, была номинирована на престижную премию «Эмми». Через два года после этого Холли снялась с Брюсом Уиллисом в «Идеальном незнакомце» и заполучила собственную звезду на голливудской «Аллее славы», в 2010-м она была в 14-й раз внесена в список самых красивых знаменитостей мира по версии журнала People.

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Заметными в карьере Холли Берри стали роли в картинах «Тревожный вызов» и «Похищение», где она смогла полноценно раскрыться как драматическая актриса. За последние несколько лет она стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, а также снялась в триллерах «Лос-Анджелес в огне» с Дэниелом Крейгом и «Джон Уик 3», где ее партнером стал Киану Ривз.

После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Холли вернулась к работе сразу над несколькими проектами: среди них фантастический сериал The Black Child, который пока не получил названия в российском прокате, и триллер «В синяках», где Берри выступит не только в качестве актрисы, но и режиссера.

Холли Берри в фильме «Облачный атлас»

Холли Берри в фильме «Похищение»

Историческая победа на «Оскаре» и ее значение

Победа Холли Берри на «Оскаре» за работу над фильмом «Бал монстров» заслуживает отдельного внимания. Тогда, в 2002-м, актриса стала первой темнокожей женщиной, получившей награду в номинации «Лучшая актриса» за все время существования премии. Интересно, что Холли и по сей день остается единственной афроамериканкой, которой удалось получить подобную награду на «Оскаре».

В день вручения награды Холли Берри продумала свой образ до мелочей. На красной дорожке премии она появилась в платье насыщенного винного оттенка от Elie Saab с полупрозрачным верхом, украшенном вышивкой в виде цветов, дополнив свой образ босоножками бронзового цвета. Этот наряд по-прежнему появляется в подборках лучших платьев церемонии. Знаковым этот выход стал и для ливанского дизайнера Эли Сааба, о котором после яркого выхода Берри на «Оскаре» заговорил весь мир.

Получая премию, Холли Берри произнесла одну из самых проникновенных речей за всю историю «Оскара». Со слезами на глазах Холли выразила надежду, что ее победа изменит предвзятое отношение к афроамериканцам в индустрии кино.

Это для каждой безымянной, безличной женщины другого цвета кожи, у которой появился шанс, потому что эта дверь теперь открыта,

— произнесла Берри, растрогав своим выступлением всех собравшихся.

Через много лет после своей триумфальной победы Холли с сожалением призналась, что ее достижение так и не помогло искоренить дискриминацию темнокожих актеров на «Оскаре».

Когда я сидела на премии в 2016 году, мне в голову пришла мысль, что тот момент, когда я получила статуэтку, на самом деле ничего не значил. Я верила, что это что-то значит, но нет.

В том же интервью Холли рассказала, что теперь решила пойти другим путем. Берри задумала попробовать себя в качестве режиссера — таким образом она хочет внедрять как можно больше темнокожих людей в другие профессии, связанные с кино.

Три брака, влюбленности и позднее материнство

Параллельно с развитием успешной карьеры Холли Берри активно строила и свою личную жизнь. Первым мужем тогда еще начинающей актрисы стал бейсболист Дэвид Джастис, с которым они сыграли свадьбу в 1993 году. Любовь в этой паре, как и в теории французского писателя Фредерика Бегбедера, прожила всего три года, после чего в 1996-м актриса и спортсмен расстались, при этом официально завершили развод только через год после этого.

Холли Берри с первым мужем Дэвидом Джастисом

Через несколько лет Холли Берри снова влюбилась. На этот раз ее избранником стал музыкант Эрик Бене, с которым в 2001 году они официально оформили отношения. Второй брак актрисы продержался почти столько же, сколько и первый, — супруги разошлись в самом начале 2005-го.

Холли Берри со вторым мужем Эриком Бене

При этом долго быть одной Берри не пришлось: в том же году на одной из фотосессий она познакомилась с канадским манекенщиком Габриэлем Обри. Обжегшись в предыдущих отношениях, Холли не спешила официально выходить замуж за возлюбленного и жила с ним в фактическом браке. Через три года на свет появилась их дочь Нала: малышка стала первым ребенком актрисы, которой на тот момент было 42 года.

Габриэль Обри и Холли Берри

В одном из своих недавних интервью Холли Берри призналась, что жалеет, что так поздно познала радость материнства (помимо дочери у Берри есть еще сын). Актриса рассказала, что родить детей раньше ей мешал плотный рабочий график:

Все эти гормоны заставляли меня чувствовать себя просто потрясающе! Я ощущала себя очень женственной и сексуальной во время обеих беременностей и четко понимала свою цель. Я чувствовала, что мое тело делает именно то, для чего оно и было создано. Кроме того, мне очень нравилось быть беременной! Начни я чуть раньше, то у меня, вероятно, было бы уже пятеро детей. Если бы я не снималась в кино, то была бы прекрасной суррогатной мамой.

Холли Берри с дочерью Налой

Через два года после рождения дочери Холли и Габриэль объявили о своем расставании. В том же году у актрисы начались романтические отношения с французским актером Оливье Мартинесом. Тогда Холли запланировала переезд к возлюбленному из США во Францию, но столкнулась с проблемой — бывший возлюбленный Обри не отпускал малышку Налу вместе с мамой.

Габриэль Обри и Холли Берри

Оливье Мартинес и Холли Берри

Вопрос об опеке над совместной дочерью пара решала в судебном порядке, а не так давно выяснилось, что Холли привела шокирующие аргументы для того, чтобы вывезти дочь с собой во Францию. Она заявила, что у Габриэля был роман с кем-то из членов его семьи, и уточнила, что именно этот факт и разрушил их отношения.

Кроме того, Берри убеждала суд в том, что у ее бывшего бойфренда серьезные проблемы с психикой: по словам актрисы, Обри страдал от частых депрессий и неоднократно обращался с этой проблемой к специалистам. В числе еще одного аргумента Холли были обвинения канадского манекенщика в расизме: Холли утверждала, что Габриэль отказывался признавать их дочь ребенком смешанной расы.

Холли Берри с дочерью Налой

Тогда защита Габриэля Обри добилась исключения из дела большей части показаний Берри, назвав их неуместными и недостаточно доказанными, а в 2012-м суд отклонил прошение Холли о переезде с дочерью во Францию. Вскоре после этого между бывшим и новым возлюбленным Берри случилась драка: Обри и Мартинес повздорили в особняке Холли, после чего были оба доставлены в больницу. Через два года после этого суд обязал актрису выплачивать Габриэлю Обри 16 тысяч долларов алиментов на ребенка ежемесячно, а также выделить 300 тысяч долларов для возмещения его расходов на адвокатов.

Габриэль Обри и Холли Берри

Холли Берри с дочерью Налой

Долгие судебные разбирательства с бывшим возлюбленным, казалось, только укрепили отношения Холли и Оливье. В 2013-м они поженились, и в том же году на свет появился их сын Масео. Однако через два года после этого Берри и Мартинес объявили о своем расставании. Поговаривали, что Холли решила поставить точку в этих отношениях, потому что так и не смогла смириться со вспыльчивым нравом и неконтролируемой агрессией своего бывшего возлюбленного. При этом экс-супругам удалось расстаться друзьями и мирно решить все вопросы, касающиеся финансов и опеки над сыном, — спустя год после фактического расставания суд официально развел пару.

Холли Берри и Оливье Мартинес

Сын Холли Берри и Оливье Мартинеса Масео

Холли Берри с детьми

После третьего развода в личной жизни Холли Берри ненадолго наступило затишье. Все изменилось в середине 2017 года, когда выяснилось, что звезда закрутила роман с британским хип-хоп-продюсером Алексом Да Кидом, который моложе ее на 16 лет. Несколько месяцев Холли скрывала свои отношения с Алексом, а потом подтвердила, что они пара, публикацией совместного снимка в инстаграме. Однако счастье влюбленных продлилось недолго: уже в декабре того же года пара по неизвестным прессе причинам рассталась.

Алекс Да Кид и Холли Берри

Алекс Да Кид



Сейчас же сердце Берри опять несвободно. Недавно она намекнула своим поклонникам на нового возлюбленного. Она опубликовала в своем инстаграме фото, сделанное в постели, на котором видны только ее ноги и ноги неизвестного мужчины.

Воскресные забавы,

— интригующе подписала снимок актриса.

Пока у поклонников Холли Берри нет догадок, кто же стал очередным избранником актрисы, однако они искренне желают ей счастья в новых отношениях.

Холли Берри Холли Берри

Секреты красоты

К своим 54 годам Холли удалось сохранить подтянутую и стройную фигуру, как в юности. Конечно же, звезда не скрывает, что дело не только в хороших генах, но и в упорной работе над собой. Актриса уже много лет придерживается кетогенной диеты, в основе которой лежит низкоуглеводное питание с умеренным содержанием полезных белков в рационе. Такая схема помогает организму достичь состояния кетоза, при котором он самостоятельно сжигает жиры с образованием кетоновых тел.

Берри убеждена, что кетогенная диета идеально подходит для ее диагноза — сахарного диабета. Холли утверждает, что такой рацион не только в целом благотворно влияет на организм, но и замедляет процесс старения.

Я не ем макароны, ничего с сахаром. Люблю мясо, курицу, говядину и много овощей. Ем здоровые жиры: авокадо, орехи и кокосовое масло. Вы учите ваш организм сжигать жиры, он привыкает к этому и потом постоянно находится в режиме сжигания жира — в этом и секрет.

Кето — образ жизни, который предлагает так много преимуществ, таких как потеря веса (мамы, это то, как мы избавляемся от лишнего веса после родов), контроль аппетита, больше энергии и улучшение умственной деятельности. У вас будет лучшая физическая выносливость, улучшится кожа, а также будет меньше прыщей, если это ваша проблема. И кето помогает контролировать даже мигрень! Поэтому сегодня я призываю вас сказать «да» кето, дать ей шанс… Что вам терять?

— призывает к кетодиете Берри всех своих поклонников.

Поддерживать тело в тонусе Холли также помогают регулярные занятия спортом под руководством личного тренера Питера Ли Томаса. Наставник звезды как-то рассказывал, что они видятся с Берри около пяти раз в неделю, а каждая их совместная тренировка напоминает военную подготовку.

Она любит тренировать ягодицы и ноги. Ей нравится работать и над верхней частью: делать отжимания. Не думаю, что есть такие отжимания, которые она не может сделать,

— говорит Питер.

Холли Берри с тренером

При этом тренер актрисы уточнил, что она не очень любит бег на дальние дистанции, — им Холли предпочитает короткие, что помогает ускорить метаболизм в организме. В то же время Берри питает настоящую страсть почти ко всем видам единоборств: боксу, тайскому боксу и кикбоксингу.

Холли Берри никогда не говорила открыто о каких-либо пластических операциях, к которым прибегала, или «уколах красоты». Однако при этом в одном из интервью актриса как-то высказалась в пользу инъекций ботокса. Звезда убеждена, что женщин не стоит осуждать за подобные бьюти-процедуры, потому что это личный выбор каждого. При этом Берри считает лишним прибегать к «уколам красоты» совсем юным девушкам.