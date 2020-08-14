В Японии построили «бумажные общественные туалеты»

В столице Японии Токио построили «бумажные» общественные туалеты треугольной формы. По задумке архитектора, они должны напоминать традиционный метод упаковки подарков, пишет Dezeen.

Общественный туалет представляет собой треугольную постройку, разделенную на три кабинки, каждая из которых оборудована раковиной для мытья рук и зеркалом. Фасад туалета выполнен из ярко-красного металла. Его дизайн напоминает складки подарочной бумаги. Эта техника называется аригато. Так в Японии заворачивают подарки в знак благодарности.

Архитектором проекта выступил Нао Тамура (Nao Tamura). Он рассказал, что хотел сделать туалеты как можно ярче. «Эти туалеты расположены в промышленной части города, под железнодорожной станцией, облицованной бетоном. Поэтому я хотел создать то, что можно было бы легко увидеть и цветом передать ощущение срочности», — отмечает архитектор. Изначально планировалось построить туалеты перед Олимпийскими Играми в Токио в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось отменить.