В Новой Зеландии тестируют первую в мире систему беспроводной передачи энергии

Компания Powerco, второй по величине дистрибьютор газа и электроэнергии в Новой Зеландии, предоставила стартапу Emrod возможности для тестирования инновационного способа передачи энергии без проводов. В настоящее время существует лишь прототип такой передающей станции, и разработчикам потребуется порядка полугода работы в лабораторных условиях, прежде чем они приступят к полевым экспериментам. Вероятно, к тому времени в Emrod согласятся объяснить принцип действия своего устройства – сейчас никаких деталей не раскрывают.



Так чем Emrod сумел привлечь внимание Powerco? Широкими перспективами – в частности, разработчики системы заявляют, что у нее нет принципиальных ограничений на объемы передаваемой энергии. Расстояние и вовсе ограничено только дальностью прямой видимости – нужно лишь расположить передающую и принимающую антенны друг напротив друга и можно работать.

Технология использует для передачи микроволновое излучение, установка работает в широком спектре частот, согласованном с властями Новой Зеландии. Излучение антенны не ионизирующее, оно не несет вред окружающей среде и не создает помех. Но, для пущей безопасности, каждый сеанс сопровождается работой сигнального лазерного луча малой мощности, который определяет наличие помех на линии передачи и автоматически прерывает ее работу.



Главной сферой применения своей разработки в Emrod называют область зеленой энергетики, так как зачастую генерирующие мощности располагаются далеко от непосредственного потребителя. Беспроводная передача энергии поможет ускорить и удешевить процесс ее доставки клиентам. Не исключено, что данная технология совершит революцию, и человечество откажется от создания громоздких аккумуляторов электричества в пользу легких беспроводных передатчиков.