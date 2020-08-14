В Новой Зеландии откопали самого древнего пингвина

Новозеландские палеонтологи обнаружили остатки древнего хохлатого пингвина, который жил более трех миллионов лет назад. Добавив данные об этом виде в родословную всех пингвинов, исследователи получили новые подтверждения, что общий предок отряда жил на территории Новой Зеландии. Здесь же появился и род хохлатых пингвинов, который затем широко распространился по Субантарктике. Подробное описание нового вида опубликовано в статье для журнала Proceedings of the Royal Society B.

Новая Зеландия — рай для многочисленных морских птиц. Только пингвинов здесь гнездится семь видов. Еще около 20 известны из ископаемых отложений — и это явно не окончательная цифра, поскольку многие находки еще ждут своего описания. Изучение древних пингвинов не только проливает свет на эволюцию этой группы, но и позволяет понять, как Новая Зеландия стала центром мирового разнообразия морских птиц.

Команда палеонтологов во главе с Дэниелом Томасом (Daniel B. Thomas) из Университета Мэсси исследовала пингвиньи остатки возрастом 3,36–3,06 миллионов лет, которые были обнаружены на Северном острове Новой Зеландии. Оказалось, что они принадлежат неизвестном науке виду. Исследователи отнесли его к роду хохлатых пингвинов (Eudyptes), который включает семь современных и один недавно вымерший вид. Новый вид — самый древний известный представитель своего рода в Новой Зеландии, поэтому он получил имя Eudyptes atatu (в переводе с языка маори его видовой эпитет означает «рассвет»).

Исследователи рассчитали, что длина тела E. atatu достигала около 65 см, а весил он до пяти килограмм. Это соответствует размерам большого хохлатого пингвина (Eudyptes sclateri), который в наши дни населяет острова к югу от главного архипелага Новой Зеландии. От современных видов E. atatu отличали детали строения конечностей и черепа. Например, его клюв был тоньше, чем современных хохлатых пингвинов и скорее напоминал клюв великолепного пингвина (Megadyptes antipodes). Вероятно, у общих предков великолепных и хохлатых пингвинов клювы были тонкими, однако у последних постепенно приобрели большую толщину.

Остатки древнего пингвина Eudyptes atatu. В правом верхнем углу представлен череп современного снарского пингвина (E. robustus).

Авторы связывают эволюцию формы клюва хохлатых пингвинов с изменениями в океанских экосистемах, которых произошли в плиоцене, от двух до пяти миллионов лет назад. В эту эпоху заметно усилился ветровой апвеллинг, что привело к росту биомассы криля. Чтобы эффективнее охотиться на этих ракообразных, хохлатые пингвины обзавелись крупными, покрытыми щетинками языками и более широкими глотками. Это отразилось на форме их клюва. Скорее всего, аналогичные изменения независимо произошли с предками рода антарктических пингвинов (Pygoscelis).

Согласно филогенетическому анализу, E. atatu приходится сестринским видом по отношению ко всем современным хохлатым пингвинам. Включив этот вид в родословную всех ныне живущих и ископаемых пингвинов, авторы пришли к выводу, что родиной рода Eudyptes является Новая Зеландия. Более того, с высокой вероятностью именно здесь жил последний общий предок всех пингвинов.