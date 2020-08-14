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ТОП-5 лучших производителей слотов

Как развлечь себя во время карантина? Этим вопросом задаются многие украинцы, которые оказались на самоизоляции. Отличный вариант – зарегистрироваться на сайте Золотой кубок, чтобы играть в онлайн-слоты. Там можно не только интересно провести время, но и заработать денег. В нашей статье мы сделал обзор на самых лучших производителей игр.

Microgaming

Одним из самых лучших производителей виртуальных слот-машин является Microgaming, родом из Южной Африки. Его продукция имеет эталонное качество. Поэтому с ним сотрудничают практически все игровые сайты. 

 

Среди главных преимуществ разработчика Microgaming стоит выделить следующие: 

  • предлагает порядка 500 слотов, которые отличаются тематической направленностью, графическим оформлением, функциональными возможностями и другими критериями; 
  • все слоты имеют продуманный дизайн, качественное визуальное и музыкальное сопровождение;
  • продуманная поощрительная система позволяет игрокам использовать бонус код Золотой кубок для получения персональных привилегий, скидок и бонусов;
  • слоты имеют широкий диапазон настроек. Поэтому пользователь сможет настроить игру под себя;
  • джекпот игр может варьироваться от нескольких тысяч до миллионов долларов. 

Igrosoft 

Igrosoft — это компания российского происхождения. Она одна из немногих, кто составляет достойную конкуренцию зарубежным провайдерам. 

 

Слоты от Igrosoft пока что представлены в небольшом количестве. Зато они могут впечатлить игроков своим высоким качеством. К их основным преимуществам можно отнести: 

  • наличие демо-режима;
  • возможность делать ставки не только в долларах и евро, но также в рублях;
  • подсчет выигрыша по линиям.

 

Среди азартных игроков наибольшей популярностью пользуется игра Crazy Monkey. Также популярным слотом является Fruit Cocktail. 

Novomatic 

Novomatic — это австрийский производитель софта для азартных сайтов. Его аппараты также устанавливаются в наземных игорных заведениях Монако и Монте-Карло. 

 

Игроки выбирают слоты от Novomatic по таким причинам:

  • много бонусов; 
  • высокий процент выплат, от 96%;
  • удобная система вывода средств. 

 

Также плюсом компании является большой выбор игр. Особо востребованными являются слоты на приключенческую и историческую тематику. Лучшей игрой по мнению игроков является Book of Ra, посвященная Египту и древним богам.

NetEnt 

О компании NetEnt слышали многие. Именно на видеослоте ее производства был сорван крупнейший джек-пот в истории гэмблинга. Его размер составил 18 миллионов евро. 

 

На сегодняшний день компания представила более 150 слотов. Они радуют качественной графикой, продуманном сюжетом и высоким коэффициентом отдачи. Еще одно их преимущество — это наличие различных бонусных игр и раундов, которые позволяют выиграть дополнительные призы. 

Playtech

Компания Playtech успешно функционирует на рынке, начиная с 1999 года. Она зарегистрирована в Эстонии, но штаб-квартира, как и у многих других разработчиков онлайн-слотов, расположена на острове Мен. 

 

Виртуальные слоты Playtech имеют такие характерные особенности: 

  • в тематике большинства игр заложены сюжеты рейтинговых голливудских блокбастеров;
  • графическое оформление на высоте. Все игры имеют четкую детализацию, естественную цветопередачу, яркую картинку;
  • слоты отличаются продуманной поощрительной системой как для новых, так и для постоянных игроков. 

 

Наибольшей популярностью среди игроков пользуются такие игры от Playtech, как The Mummy, Iron Man и Fantastic Four. В основе первого слота лежит сюжет знаменитого фильма «Мумия», который вышел на экраны в 1999 году. Игроку придется пройти через череду мистических испытаний и даже разбудить Мумию, чтобы забрать свой выигрыш. 

 

Слот Fantastic Four создан на основе комикса «Фантастическая четверка». Игроку предоставляется уникальная возможность почувствовать себя настоящим супергероем и членом команды по спасению человечества.

 

Слот Iron Man посвящен фильму «Железный человек». Он уже стал культовым и пользуется большой популярностью среди игроков. Помимо увлекательного сюжета, разработчик предусмотрел наличие нескольких джек-потов. 

14 августа, 2020 | Category: Новости ﻿
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