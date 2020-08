Стратегии ставок в БК США арестовали сотни счетов террористических группировок » ТОП-5 лучших производителей слотов Как развлечь себя во время карантина? Этим вопросом задаются многие украинцы, которые оказались на самоизоляции. Отличный вариант – зарегистрироваться на сайте Золотой кубок, чтобы играть в онлайн-слоты. Там можно не только интересно провести время, но и заработать денег. В нашей статье мы сделал обзор на самых лучших производителей игр. Microgaming Одним из самых лучших производителей виртуальных слот-машин является Microgaming, родом из Южной Африки. Его продукция имеет эталонное качество. Поэтому с ним сотрудничают практически все игровые сайты. Среди главных преимуществ разработчика Microgaming стоит выделить следующие: предлагает порядка 500 слотов, которые отличаются тематической направленностью, графическим оформлением, функциональными возможностями и другими критериями;

все слоты имеют продуманный дизайн, качественное визуальное и музыкальное сопровождение;

продуманная поощрительная система позволяет игрокам использовать бонус код Золотой кубок для получения персональных привилегий, скидок и бонусов;

слоты имеют широкий диапазон настроек. Поэтому пользователь сможет настроить игру под себя;

джекпот игр может варьироваться от нескольких тысяч до миллионов долларов. Igrosoft Igrosoft — это компания российского происхождения. Она одна из немногих, кто составляет достойную конкуренцию зарубежным провайдерам. Слоты от Igrosoft пока что представлены в небольшом количестве. Зато они могут впечатлить игроков своим высоким качеством. К их основным преимуществам можно отнести: наличие демо-режима;

возможность делать ставки не только в долларах и евро, но также в рублях;

подсчет выигрыша по линиям. Среди азартных игроков наибольшей популярностью пользуется игра Crazy Monkey. Также популярным слотом является Fruit Cocktail. Novomatic Novomatic — это австрийский производитель софта для азартных сайтов. Его аппараты также устанавливаются в наземных игорных заведениях Монако и Монте-Карло. Игроки выбирают слоты от Novomatic по таким причинам: много бонусов;

высокий процент выплат, от 96%;

удобная система вывода средств. Также плюсом компании является большой выбор игр. Особо востребованными являются слоты на приключенческую и историческую тематику. Лучшей игрой по мнению игроков является Book of Ra, посвященная Египту и древним богам. NetEnt О компании NetEnt слышали многие. Именно на видеослоте ее производства был сорван крупнейший джек-пот в истории гэмблинга. Его размер составил 18 миллионов евро. На сегодняшний день компания представила более 150 слотов. Они радуют качественной графикой, продуманном сюжетом и высоким коэффициентом отдачи. Еще одно их преимущество — это наличие различных бонусных игр и раундов, которые позволяют выиграть дополнительные призы. Playtech Компания Playtech успешно функционирует на рынке, начиная с 1999 года. Она зарегистрирована в Эстонии, но штаб-квартира, как и у многих других разработчиков онлайн-слотов, расположена на острове Мен. Виртуальные слоты Playtech имеют такие характерные особенности: в тематике большинства игр заложены сюжеты рейтинговых голливудских блокбастеров;

графическое оформление на высоте. Все игры имеют четкую детализацию, естественную цветопередачу, яркую картинку;

слоты отличаются продуманной поощрительной системой как для новых, так и для постоянных игроков. Наибольшей популярностью среди игроков пользуются такие игры от Playtech, как The Mummy, Iron Man и Fantastic Four. В основе первого слота лежит сюжет знаменитого фильма «Мумия», который вышел на экраны в 1999 году. Игроку придется пройти через череду мистических испытаний и даже разбудить Мумию, чтобы забрать свой выигрыш. Слот Fantastic Four создан на основе комикса «Фантастическая четверка». Игроку предоставляется уникальная возможность почувствовать себя настоящим супергероем и членом команды по спасению человечества. Слот Iron Man посвящен фильму «Железный человек». Он уже стал культовым и пользуется большой популярностью среди игроков. Помимо увлекательного сюжета, разработчик предусмотрел наличие нескольких джек-потов.

загрузка...