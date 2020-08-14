Сырьевые корпорации ускорили вывоз валюты из России

Ускорение оттока капитала из России может быть связано с операциями экспортеров, которые не зачисляют валютную выручку на российские счета, предпочитая оставлять ее за рубежом. К такому выводу, проанализировав статистику и комментарии ЦБ, пришли аналитики Райффайзенбанка.Банк России, напомним, оценил чистый отток капитала в 34,9 млрд долларов за январь-июль.

По сравнению с прошлым годом показатель подскочил в 1,5 раза даже несмотря на то, что средств для вывоза в стране стало меньше: доходы от экспорта упали на 26%, сальдо торгового баланса сжалось в 2 раза, а сальдо текущего счета — почти до нуля, (2,9 млрд долларов за апрель-июль).

«Ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а вывоз капитала заметно возрос», — констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Сам ЦБ, комментируя статистику, отмечает, что в отличие от прошлого года, когда отток обеспечивали банки, гасившие долги и копившие валюту на зарубежных счетах, на этот раз к «увеличению внешних активов» подключились «прочие сектора».

«Иными словами, отток капитала не связан с избытком валютной ликвидности у банковского сектора, который был в прошлом году, а, скорее всего, обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой», — делает вывод Порывай.

Эта выручка, согласно статистике ЦБ и ФТС, на 80% состоит из доходов от продажи сырья и на две трети — из нефте- и газодолларов.

Данные ЦБ по банковскому сектору (.xls) подтверждают: объем валюты на счетах юрлиц в российских банках устойчиво снижается уже 6 лет. На 1 июля корпоративный сектор держал в стране 141,6 млрд долларов, что близко к минимуму за 8 лет.

Другая возможная причина вывода средств из России — это низкие ставки на локальном рынке, отмечает Порывай: ЦБ с начала года 4 раза снижал ключевую ставку, опустив ее до уровней, которых российская экономика не видела с царских времен — 4,25% годовых.

Отток капитала превышает стандартные сезонные уровни и происходит на фоне рекордного за 6 лет увеличения внешнего корпоративного долга, который при прочих равных равносилен притоку инвестиций. Это свидетельствует о том, что российский бизнес стремится аккумулировать активы за рубежом, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Правительство России продвигает увеличение налогов на трансграничные потоки дивидендов, роялти и процентных выплат с 0-5% до 15%, и уже добилось пересмотра налогового соглашения с Кипром — крупнейшей офшорной юрдикцией для российских капиталов, где, по данным ЦБ, складировано более 200 млрд долларов.

«Помогут ли эти меры остановить отток капитала, остается неясным», — говорит Долгин: помимо оптимизации налогов у бизнеса есть и другие мотивы, в том числе слабая институциональная среда и низкие перспективы роста.

«Большой вывоз капитала является одним из основных аргументов, который будет удерживать ЦБ РФ от заметного снижения ключевой ставки от текущего уровня (4,25% годовых)», — рассуждает Порывай.

Усилившийся вывоз капитала частным сектором и низкое сальдо счета текущих операций в условиях, когда нерезиденты перестали инвестировать в ОФЗ, а ЦБ РФ сокращает объем продажи валюты на локальном рынке — будут способствовать дальнейшему ослаблению рубля в район 75 за доллар при нефти по 45 долларов за баррель, прогнозирует он.