Стратегии ставок в БК

Период карантина стал трудным временем для букмекеров — однако все больше видов спорта вновь выходит на арену, а вместе с тем увеличивается и число ставок на популярные мероприятия. Это удачное время, чтобы освоить основы беттинга — в том числе и потому, что букмекеры после периода кризиса особенно заинтересованы в клиентах и стараются предложить им максимум выгодных бонусов. Так, на сайте Бет кодес вы найдете актуальные промокоды и описания акций десятков букмекеров.

Ниже разберем интересные стратегии ставок. Обратите внимание, что ни одна из них не гарантирует выигрыш на 100%!

Догон

Основой стала «стратегия Мартингейл». Подразумевается, что сумма каждой новой ставки определяется успехами или неудачами предыдущих — в частности, она должна перекрывать сумму проигрыша. Таким образом, рано или поздно выиграв (в идеале), беттор не только возместит проигранные деньги, но и получит прибыль. Чаще всего применяется для тоталов от 2,5 или других ставок, но с высокими коэффициентами: успех такого пари невысок, зато он принесет большую сумму, перекрыв ущерб. Популярные типы ставок для футбола — ничья, пенальти и удаление.

Для тенниса нередко практикуется «догон на удаление», когда игрок ставит все возрастающую сумму на проигрыш фаворита. Иногда возможен «догон» на авторитетного прогнозиста, с расчетом на то, что он чаще будет давать верные советы.

Сумма ставок рассчитывается по формуле S=X+Y/K-1, где S — сумма ставки, X — потенциальный выигрыш от предыдущего пари, Y — общая сумма проигрышей, и К — коэффициент интересующего события.

Плюс стратегии — часто она действительно обеспечивает балансовый плюс, особенно если игрок опытный и заключает пари не вслепую.

Минус очевиден — череда неудач может затянутся, что сделает требуемую сумму новых ставок непомерно большой для игрока. Важен и психологический факт — долгая «черная полоса» заставляет нервничать и потому ошибаться многих бетторов. Кроме того, сумма ставки может дойти до допускаемого БК лимита, что сделает дальнейшее повышение невозможным.

При желании вы можете испытать стратегию не на реальных, а на бонусных средствах. Например, промокод, указанный при регистрации в «Лиге ставок», принесет беттору до 3 тыс. рублей за первое пополнение депозита (ищите его по ссылке https://bet-codes.net/promokod/liga-stavok)

Коридоры

Подразумевается, что игрок ловит зазор между «страхующими» друг друга ставками с примерно одинаковыми коэффициентами, предложенными разными БК, и делает обе: упрощенно говоря, на один и тот же матч на одном сайте делает ставку «итог больше 2 голов», на другом «итог менее 4 голов». Если он угадает и будет забито 3 гола, он получит сразу два выигрыша; если же одна ставка проиграет, прибыль со второй отчасти или полностью покроет ущерб. Иногда такой «коридор» можно сделать и в рамках одной и той же БК. Чаще всего для таких ставок используются форы и тоталы.

К плюсам стратегии относится низкий риск потери всего банка (например, в указанном выше примере беттор в принципе не может проиграть сразу оба пари).

Минус — небольшой прирост банка даже в случае двойного успеха. Кроме того, стратегия требует внимательного отслеживания предложенных ставок в разных БК. Наконец, ряд букмекеров не любит «коридорщиков» и может урезать им счета.

Стратегия Оскара Грайнда

По сути строится на теории «черных и белых полос». В данном случае, столкнувшись с неудачами, беттор не наращивает ставку, как в «догоне», а держит ее на одном и том уровне. При выигрышах ставки начинают увеличиваться в 2 раза, но увеличение должно проходить не больше трех раз подряд, в противном случае возможна потеря крупной суммы. Круг заканчивается, когда сумма чистой прибыли становится равна размеру первой ставки или после десяти неудачных ставок. Коэффициенты для ставок должны равняться 2.0.

Для долгосрочной перспективы стратегия не рекомендуется, но на «коротких дистанциях» она позволяет минимизировать потери или получить выигрыш. Требует хороших аналитических навыков.

Лесенка

Подразумевает небольшие ставки на самые надежные коэффициенты. На каждом последующем шаге ставка увеличивается на выигранную сумму (один из подвидов стратегии, однако, подразумевает, что с каждого выигрыша также откладывается страховка для нового стартового банка в случае проигрыша). При этом для большей надежности рекомендуется на каждом шаге понемногу уменьшать коэффициенты, на последних вовсе отказавшись от ставок выше 1.2. Обычно «лесенку» строят не до бесконечности, а до получения заранее намеченной суммы.

Плюсом является минимальный риск, кроме того, игроку не нужно искать дополняющие друг друга ставки, как в «коридорах».

Минусов два — это медленный прирост банка, а также то, что низкие коэффициенты отнюдь не равны 100% гарантии выигрыша: итоги соревнований часто бывают непредсказуемыми. Стратегия хорошо подходит новичкам, но она не подразумевает бездумный вклад в низкие коэффициенты — в этом случае «лесенка» будет рушиться очень часто.

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