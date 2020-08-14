США арестовали сотни счетов террористических группировок

ВАШИНГТОН – Власти США арестовали миллионы долларов и сотни счетов в виртуальной валюте, которые использовались для пересылки денег «Аль-Кайде», «Исламскому государству» (ИГ) и военному крылу ХАМАС, объявило Министерство юстиции.

В ведомстве отмечают, что это крупнейшая операция такого рода: были арестованы более 300 счетов в криптовалюте.

«Никого не должно удивлять, что наши враги используют современные технологии, платформы социальных сетей и криптовалюту для реализации своих злонамеренных и жестоких планов, – заявил генеральный прокурор Уильям Барр. – Министерство юстиции будет использовать все доступные ресурсы для защиты жизни и безопасности американского населения от террористических группировок».

Согласно судебным документам, арестованные счета принадлежали трем террористическим группам, их спонсорам и «операторам денежных переводов», работающим на биржах виртуальной валюты по всему миру. Более 150 счетов использовались для сбора средств, проводившегося «Бригадами аль-Кассама», военным крылом ХАМАС.

Двум гражданам Турции – Мехмету Акти и Хусаметтину Караташу – предъявлены обвинения в том, что они помогали ХАМАС обналичивать пожертвования в биткоинах при ведении нелицензионного бизнеса по переводу денежных средств. Согласно судебным документам, Акти обслуживал сотни клиентов, шесть из которых жили в США или использовали американские счета.

«Хотя эти люди убеждены в своей анонимности в цифровом пространстве, у нас есть навыки и решимость, чтобы найти и привлечь их к ответственности по всей строгости закона», – сказал и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.

Биткоин – это виртуальная валюта. Хотя все транзакции с биткоинами фиксируются в публичном ресурсе (блокчейн), пользователи там не идентифицируются, в силу чего валюта является «псевдоанонимной».

Эксперты и политики уже давно высказывают опасения, что террористические группировки будут использовать эту анонимность для финансирования своей деятельности.

Известно, что в последние годы ИГ и «Бригады аль-Кассама» используют биткоины. Согласно отчету RAND Corporation за 2019 год, террористические организации используют криптовалюты для широкого спектра действий, от сбора средств до торговли наркотиками и оружием и финансирования операций.