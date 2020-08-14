Россиян начали готовить к отправке в Белоруссию «вежливых людей»

Российские власти, похоже, решили проверить, насколько готово население к идее отправить в Белоруссию «вежливых людей», чтобы помочь Александру Лукашенко, который пятый день подряд не может погасить протесты против своего переизбрания на шестой срок подряд.О том, что пора навести порядок в Белоруссии, в пятницу заявила один из ключевых проводников медиа-повестки Кремля, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», — написала Cимоньян в Twitter и Telegram.

12 августа в Минск из Москвы летали несколько самолетов ВКС России, которые использовались для перевозки высшего руководящего состава Минобороны, отмечает РБК.

В частности, в Белоруссию летал Ту-134 с бортовым номером RA-65690, оборудованный сцепсвязью и салонами первого класса и класса люкс.

Утром тот же день, 12 августа из Москвы также вылетел лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992. Днем он оправился из Минска в обратном направлении.