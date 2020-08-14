Российского дипломата задержали в Чехии за скупку снайперских патронов

Сотрудник аппарата российского военного атташе был задержан в июне в Чехии за нелегальную покупку патронов для снайперской винтовки, а также «иных боеприпасов». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы страны сообщило «Чешское радио».

Имя дипломата не называется. Сообщается, что полицейские задержали мужчину и его знакомого 25 июня в городе Ржичаны под Прагой. За незаконное приобретение боеприпасов ему грозило бы до 5 лет тюрьмы, однако он избежал наказания благодаря дипломатической неприкосновенности. Его отпустили, и вскоре после инцидента он вернулся в Россию через территорию Беларуси.

С какой целью россиянин покупал патроны, неизвестно. Его подозревают в связях с российской внешней разведкой, однако, отмечает портал, доказательств недостаточно.